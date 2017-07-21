Diğer
Kategoriler

Çatalca’da tekstil fabrikasında korkutan yangın

Çatalca’da sanayi sitesinde bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda ilçeden gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Çatalcada tekstil fabrikasında korkutan yangın

21 Temmuz 2017 19:34
Çatalca’da tekstil fabrikasında korkutan yangın - Tıkla İzle

Yangın, akşam saatlerinde Çatalca Elbasan köyündeki Harput Sanayi Sitesi'nde elyaf ve pamuk üretimi yapan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ham madde deposunda bulunan pres makinesinde başlayan yangın kısa sürede tüm fabrikaya yayıldı. Yangını gören işçiler yangın tüpleriyle müdahalede bulunarak, itfaiye ekiplerine haber verdi. Fabrika içerisinde elyaf bulunması ve çevresinde çok sayıda fabrika olması nedeniyle birçok ilçeden itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Çok sayıda ilçeden de takviye su tankerleri gönderildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.
Fabrika sahibi Enes Türker, “Ham madde deposunda bir yanma meydana geldi. Üretim hattımızda ve makinelerimize sıçramadı çok şükür. Sıcağın da etkisiyle bir tutuşma olmuş. Bütün işçilerimizi hemen boşalttık. Gerekli önlemlerimizi aldık. Herhangi bir can kaybı veya yaralanan yok” dedi.

Alper Korkmaz 

 

Etiketler: Çatalca


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!