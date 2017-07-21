Çatalca’da tekstil fabrikasında korkutan yangın

Yangın, akşam saatlerinde Çatalca Elbasan köyündeki Harput Sanayi Sitesi'nde elyaf ve pamuk üretimi yapan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ham madde deposunda bulunan pres makinesinde başlayan yangın kısa sürede tüm fabrikaya yayıldı. Yangını gören işçiler yangın tüpleriyle müdahalede bulunarak, itfaiye ekiplerine haber verdi. Fabrika içerisinde elyaf bulunması ve çevresinde çok sayıda fabrika olması nedeniyle birçok ilçeden itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Çok sayıda ilçeden de takviye su tankerleri gönderildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.

Fabrika sahibi Enes Türker, “Ham madde deposunda bir yanma meydana geldi. Üretim hattımızda ve makinelerimize sıçramadı çok şükür. Sıcağın da etkisiyle bir tutuşma olmuş. Bütün işçilerimizi hemen boşalttık. Gerekli önlemlerimizi aldık. Herhangi bir can kaybı veya yaralanan yok” dedi.

Alper Korkmaz



