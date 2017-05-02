Çatalcaspor'a ceza çıkmadı

Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Çatalcapsor, Dersimspor deplasmanına giderken yolda bulunan el yapımı patlayıcı nedeniyle yol kesilmiş ve takım maça saatinde yetişememişti. Çatalcaspor'un maça yetişememesi sebebiyle karşılaşma iptal edilmişti. Kafilenin geçeceği yol üzerine konulan bomba nedeniyle sarı-kırmızılı ekip, maçın oynanacağı stada güvenlik güçlerinin izin vermemesinden dolayı 1 saat gecikmeyle gitti. Yaşanan olayın ardından PFDK'ya sevk edilen Çatalcaspor hakkında merak edilen karar açıklandı. Kararda isnat olunan disiplin ihlalinin unsurlarının oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığı belirtildi. PFDK kararları şu şekilde:

"Kasımpaşa'nın 27.04.2016 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Atiker Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kasımpaşa'nın taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Çatalcaspor Kulübü hakkında, 29.04.2016 tarihinde oynanan Dersimspor - Çatalcaspor Spor Toto 3. Lig 2. grup müsabakasında, müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeme nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına kadar verilmiştir."