Diğer
Kategoriler

Çatalcaspor'a ceza çıkmadı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), yola döşenen el yapımı patlayıcı nedeniyle maça geç kalan Çatalcaspor'a ceza vermedi.

Çatalcaspora ceza çıkmadı

02 Mayıs 2017 17:07

Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Çatalcapsor, Dersimspor deplasmanına giderken yolda bulunan el yapımı patlayıcı nedeniyle yol kesilmiş ve takım maça saatinde yetişememişti. Çatalcaspor'un maça yetişememesi sebebiyle karşılaşma iptal edilmişti. Kafilenin geçeceği yol üzerine konulan bomba nedeniyle sarı-kırmızılı ekip, maçın oynanacağı stada güvenlik güçlerinin izin vermemesinden dolayı 1 saat gecikmeyle gitti. Yaşanan olayın ardından PFDK'ya sevk edilen Çatalcaspor hakkında merak edilen karar açıklandı. Kararda isnat olunan disiplin ihlalinin unsurlarının oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığı belirtildi. PFDK kararları şu şekilde:

"Kasımpaşa'nın 27.04.2016 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Atiker Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kasımpaşa'nın taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Çatalcaspor Kulübü hakkında, 29.04.2016 tarihinde oynanan Dersimspor - Çatalcaspor Spor Toto 3. Lig 2. grup müsabakasında, müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeme nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına kadar verilmiştir." 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!