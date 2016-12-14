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Çatalköprü’ye yakışır yeni köprü yolda

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Çatalköprü Mahallesi’ni ziyaret ederek, çevre mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi.


14 Aralık 2016 17:12

Çatalköprü Mahallesi ziyaretinde Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin’e Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Koordinatörü İbrahim Kutar, Muhtarlık İşleri Müdürü Aydın Lenger, Gökgedik Mahalle Muhtarı Hüseyin Kaygısız, Kayrak Mahalle Muhtarı İhsan Dindar, Yukarı Bozkır Mahalle Muhtarı Yusuf Aydoğmuş, Çatalköprü Mahalle Muhtarı Ramazan Yalçıntürk, Güney Mahalle Muhtarı Musa Günel ve Kabaçınar Mahalle Muhtarı Üzeyir Ergül eşlik etti. Mahalle kahvehanesinde ağırlanan Başkan Şirin, vatandaşlarla tek tek tokalaşarak sohbet etti. Turgutlu Belediyesi’nin yatırım ve hizmetlerine yönelik vatandaşların sorularını yanıtlayan Başkan Şirin, 60 mahallede olduğu gibi Çatalköprü Mahallesi’ni ve çevre mahalleleri yakından ilgilendiren ve özellikle yol yapım ve yenileme ağırlıklı çalışmaların da tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

2017 yılının Turgutlu’da fark yaratacak hizmet ve yatırımlarla geçeceğini ifade eden Başkan Şirin, Çatalköprü Mahallesi’ne yapılacak olan yeni köprünün müjdesini verdi. Mevcut yetersiz olan köprünün sil baştan yenileceğini söyleyen Başkan Şirin, “Yılların sorunlarından birine daha kalıcı çözüm getirerek, Çatalköprü Mahallemiz’in beklentisini karşılayacağız. Manisa Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli çalışarak ilçemizde bugüne kadar olmayan çevre, altyapı ve üstyapı çalışmalarını yapıyoruz. İzzettin, Çatalköprü, Urganlı ve Çıkrıkçı Mahallerimiz’e sözümüz vardı. Bu sözü de yerine getirerek 4 mahallemize daha konforlu, geniş ve kaliteli köprü kazandıracağız. Şuanda Büyükşehir Belediyemiz bu dört mahallenin köprüleri için ihaleye çıktı. Sonuçlanır sonuçlanmaz inşallah kısa sürede inşaatları tamamlanacak. Böylece bu köprü güzergahlarını kullanacak vatandaşlarımız önündeki aracı beklemek zorunda kalmayarak, güvenli ulaşıma kavuşmuş olacak” dedi. Mahalle sakinleri ve muhtarlar da müjdeli haberlerle gelen Başkan Şirin’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, mahallelerde yürütülen hizmetlerden memnun olduklarını söyledi ve desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin’e teşekkür etti. 

Etiketler: Çatalköprü Mahallesi


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