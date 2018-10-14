Çatı katı yanan ev sahibinden suç duyurusu

Manisa'nın Yunusemre ilçesi 50. Yıl Mahallesi 6105 nolu sokakta tek katlı evinde yalnız yaşayan 59 yaşındaki Muzaffer Binici, bu sabaha karşı 03.00 sıralarında yoğun bir dumana uyandığını ve evinin çatısında bulunan deponun yandığını fark ettiğini anlattı. Yangına ilk müdahaleyi musluğa bağladığı hortumla kendisi yapan Binici'nin feryatları üzerine uyanan mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiyenin anında müdahalesi ile yangın eve sıçramadan söndürüldü.

Yangın çıkan çatı katındaki depoda herhangi bir elektrik tesisatının bulunmadığını kaydeden Binici, kundaklamadan şüphelendiğini ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Yangında canını zor kurtardığını kaydeden Binici, “Saat 03.00 sıralarında bir duman isi hissettim aşağıda. Koltukta uzanıyordum. Salona çıktım baktım ki ışık vuruyor, kapıyı açtım baktım çatı katındaki depo alevler içinde. Hortumu bağladım tuttum, bağırdım millet geldi, itfaiye çağırdı ama iş işten geçti. Bunu kasten yaptılar. Zaten savcılıkta da dosyam var. Bu iş kastendir. Görsem şu şahıs yaptı derim ama görmedim. Çıktım bir baktım ki her taraf alev. Ateş tutuşmuş gidiyor. Elektrik tesisatı da yok. Hortumu bağladım bağırdım, konu komşu çıktı geldi Allah razı olsun, telefon ettiler, itfaiye geldi. Zaten burada elektrik yok. Kasten yapıldığı belli. Yarın itfaiyeden raporu alıp, polise bildireceğim oradan da savcı beye gideceğim” dedi.