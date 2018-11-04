Çatı katında çıkan yangın korkuttu

Edinilen bilgilere göre olay, Haceloğlu Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bir ikamette meydana geldi. Akif Ergüven'e ait evin çatı katında elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülen yangın sonucu dumanlar yükseldi. Durumu fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Osmaneli Belediyesi İtfaiye ekipleri çatı katında çıkan yangına zamanında müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı evde çatı katında bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

Zuhal Zengin

