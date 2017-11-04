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Çatı onaran 2 işçi adeta ölümle dans etti

Bilecik'te 3 katlı bir apartmanın çatısında hiçbir önlem almadan çalışma yapan 2 kişi adeta canlarını hiçe saydı.

Çatı onaran 2 işçi adeta ölümle dans etti

04 Kasım 2017 14:12

Tehlikeli çalışma Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Teyfikbey Caddesi üzerinde 3 katlı bir binanın çatısında yaşandı. Binanın çatısında çalışanların hiçbir güvenlik önlemi almaması çalışan 2 işçi dikkat çekerken, kendilerinin çatıya bağlayan herhangi bir önlem olmaması çevre evlerdeki vatandaşların adeta yüreğini ağzına getirdi. Eskiyen çatıdaki kiremitleri söken 2 işçi hayatlarını hiçe sayarken, 3 katlı bir apartmanın çatısındaki sakinlikleri gözlerden kaçmadı.

Öte Bilecik'İn en işlek caddesi olan Teyfikbey Caddesi üzerindeki bir apartmanın çatısında çalışan işçiler aşağıya herhangi bir güvenlik şeridi de çekmemeleri gözlerden kaçmadı.  

İbrahim Sünetçi

Etiketler: bilecik, çatı

 

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