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Çatı ustasının aldığı önlem 'Pes' dedirtti

Çatı ustasının aldığı önlem 'Pes' dedirtti
Çatı ustasının aldığı önlem 'Pes' dedirtti

Rize’nin İyidere ilçesinde 4 kişinin çıktıkları çatının tamiri için aldıkları güvenlik önlemi pes dedirtti.

İlçenin Büyük Çiftlik köyünde meydana gelen olayda köyün camisine ait olduğu öğrenilen binanın çatısını onarmak üzere çatıya çıkan 4 kişiden biri çatının en ucuna kadar geldi. Aşağıya düşmemesi için güvenlik önlemi alması gereken kişinin önlemi ise "pes" dedirtti. Kendisini tehlikeye atan çatı ustası beline uzun bir ip bağladı ve diğer ucunu kendisini bekleyen 3 kişiye bıraktı. Usta çatının oluğunu temizleyerek, onarımını gerçekleştirirken, arkasında bekleyen 3 kişi ise ipi sıkıca tutarak usta için güvenlik önlemi aldı. Çatı ustasının çalışması herhangi bir olumsuz durum yaşanmadan sonuçlandı.  

Hasan Fehmi Demir

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