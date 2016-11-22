Olay, bugün Şehitkamil ilçesi Başpınar Organize Sanayi Bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir fabrikanın çatısındaki yağmur oluklarını onarmak için çatıya çıkan Latif Demir (42) dengesini kaybederek yaklaşık 15 metreden beton zemine düştü. Olayı gören çevre sakinleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Latif Demir’in öldüğünü tespit etti. Demir’in cesedi çağrılan cenaze aracı ile kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Mehmet Bulut