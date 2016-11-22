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Çatı ustasının feci sonu

Gaziantep'te yağmur oluklarını tamir etmek üzere çatıya çıkan 42 yaşındaki çatı ustası Latif Demir dengesini kaybedince beton zemine düşerek hayatını kaybetti.

Çatı ustasının feci sonu

22 Kasım 2016 16:02
Çatı ustasının feci sonu - Tıkla İzle

Olay, bugün Şehitkamil ilçesi Başpınar Organize Sanayi Bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir fabrikanın çatısındaki yağmur oluklarını onarmak için çatıya çıkan Latif Demir (42) dengesini kaybederek yaklaşık 15 metreden beton zemine düştü. Olayı gören çevre sakinleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Latif Demir’in öldüğünü tespit etti. Demir’in cesedi çağrılan cenaze aracı ile kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Mehmet Bulut

Etiketler: çatı ustası, feci son, Gaziantep


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