Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Çatı yangını site sakinlerini sokağa döktü

Çatı yangını site sakinlerini sokağa döktü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde çıkan çatı yangınında site sakinleri sokağa döküldü. Alev alan çatı itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çatı yangını site sakinlerini sokağa döktü

18 Ocak 2017 21:10

Edinilen bilgilere göre, saat 19.00 sıralarında Esentepe Mahallesi’nde bulunan bir sitesinin içerisindeki 5 katlı binanın çatısında iddiaya göre unutulan yanar vaziyetteki soba külünden yangın çıktı.
Çatıdaki yoğun dumanı gören vatandaşlar durumu İtfaiyeye bildirdi. Yangın yerine merdivenliği ve diğer söndürme araçları ile gelen itfaiye ekipleri, yangına hem çatıdan hem de bina içinden müdahale ederek kısa sürede söndürdüler.

10 bloğun bulunduğu Köykent sitesindeki bir blokta çıkan yangını gören site sakinleri sokağa dökülerek yangın söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izlediler. Her ihtimale karşın 112 Acil Servis ekipleri yangın yerinde bulundular.

Yangın çıktığı blokta ikamet eden bazı vatandaşlar üzerine aldıkları battaniye ile sokağa çıktılar.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

Salih Bakıcı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!