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Çatı yangınında mahsur kalan çocuk son anda kurtarıldı

Çatı yangınında mahsur kalan çocuk son anda kurtarıldı
Çatı yangınında mahsur kalan çocuk son anda kurtarıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen bir çocuk itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. 2 saatlik çalışmayla söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Tuzla Mahallesi 567. Sokak'taki Nedim Özmen'e ait 4 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İçeride çocuk olduğu anlaşılması üzerine itfaiye merdiveni ile balkondan alınan 11 yaşındaki Can Tuncer kurtarıldı. Dumandan etkilenen çocuk olay yerinde bekleyen ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Tuncer'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. 

Muğla Büyük Şehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliğine bağlı ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında, binanın çatı katı kullanılamaz hale geldi. Yangın söndürme çalışması sırasında Atatürk Caddesi polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. 

Öte yandan yangın söndürme çalışması çok sayıda vatandaş tarafından korkulu gözlerle izledi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.  

Murat Yalçın
 

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