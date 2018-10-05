Çatıda kalp krizi geçirdi

Edinilen bilgiye göre, Akçay Mahallesi Bulvar Caddesi 122. sokakta bulunan apartmanın çatısını tamir eden Ali Yıldız isimli kişinin hareketsiz yattığını gören komşuları durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk incelemesinde kişinin hayatını kalp krizinde kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından çatıdan indirilen Yıldız'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu gönderildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Bekir Terzioğlu

