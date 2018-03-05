Çatıda ölümüne çalışma

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre ocak ayında 5’i çocuk, 2’si kadın, 10’u göçmen olmak üzere en az 141 işçi hayatını kaybetmesine rağmen, bir türlü bu ölümlerden ders alınmadığı görülüyor.

Adana İl Sağlık Müdürlüğünün 4 katlı binasının çatı katında çalışan işçilerin de iş güvenliği önlemi almadan çalıştıkları görüldü. Çatıda kiremit onarımı yapan iki işçinin baret takmadığı, düşme tehlikesine karşılık bellerinde halat olmadığı görüldü. İşçiler saatlerce bu halde çatıda çalışmaya devam etti.

Yetkililer ise çalışma hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

