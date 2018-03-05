Diğer
Kategoriler

Çatıda ölümüne çalışma

Adana İl Sağlık Müdürlüğünün 4 katlı binasının çatı onarımını yapan iki işçinin baret ve halat takmadan çalışması dikkat çekti.

Çatıda ölümüne çalışma

05 Mart 2018 10:11

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre ocak ayında 5’i çocuk, 2’si kadın, 10’u göçmen olmak üzere en az 141 işçi hayatını kaybetmesine rağmen, bir türlü bu ölümlerden ders alınmadığı görülüyor.

Adana İl Sağlık Müdürlüğünün 4 katlı binasının çatı katında çalışan işçilerin de iş güvenliği önlemi almadan çalıştıkları görüldü. Çatıda kiremit onarımı yapan iki işçinin baret takmadığı, düşme tehlikesine karşılık bellerinde halat olmadığı görüldü. İşçiler saatlerce bu halde çatıda çalışmaya devam etti.
Yetkililer ise çalışma hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi.  

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç