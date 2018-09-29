İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çatıdan düşen antenden son anda kurtuldular

Çatıdan düşen antenden son anda kurtuldular
Çatıdan düşen antenden son anda kurtuldular

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir dükkanın önünde oturan 4 kişinin üzerine rüzgarın etkisiyle çatıdaki uydu anteni düştü. Şans eseri yaralanan olmazken, yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çatıdan düşen antenden son anda kurtuldular - Tıkla İzle

Olay, İnönü Mahallesi Zafer Caddesi ile İncioğlu Sokak'ın kesiştiği köşede bulunan bir fotoğrafçı dükkanı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi Rıfat Eriş, yanında sandalyede oturan arkadaşları Ahmet Eraltuğ ve Osman Ulufer ile birlikte motosiklette bulunan Armağan Tabak ile sohbet ettiği sırada 4 katlı binanın çatı katındaki terastan rüzgarın etkisiyle uydu anteni düştü. Antenin binaya çarparak düşmesi sonucu hızı azalırken, sesi duyup yukarı bakan kaldırımdaki 4 kişi kaçmaya fırsat bulamadı. Uydu anteni Armağan Tabak'ın yanı başına beton zemine büyük bir gürültüyle düştü. Olayın şaşkınlığını yaşayan 4 kişinin o anları ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.