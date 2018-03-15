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Çatıdan düşen hırsız dükkan içerisinde mahsur kaldı

Küçükçekmece de 3 hırsız soygun yapmak istedikleri dükkana çatıdan girmek istedi. Soymak için girecekleri dükkana varamadan başka bir dükkanın çatısının çökmesiyle içeride mahsur kaldı.

Çatıdan düşen hırsız dükkan içerisinde mahsur kaldı

15 Mart 2018 10:08
Çatıdan düşen hırsız dükkan içerisinde mahsur kaldı - Tıkla İzle

Dükkan içerisinde mahsur kalan hırsızın imdadına itfaiye ekipleri yetişirken hırsızlardan 1 hastaneye diğer ikisi ise Küçükçekmece Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.  Olay saat 00.30 sıralarından Küçükçekmece’de meydana geldi. İddiaya göre kepenkleri kapalı olan bir giyim mağzasına girmek isteyen yaşları 15 ile 16 yaşları arasında değişen 3 şüpheli dükkanın çatısına çıktı. Mağazanın çatısına ulaşacakları sırada Muhammed Ş. (16) başka bir dükkanın çatısından içeriye düştü. Arkadaşlarının durumunu gören diğer iki kişi durumu çevredeki vatandaşlara, vatandaşlar da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Dükkanın içerisinden itfaiye ekipleri çıkardı

Olay yerine gelen itafiye ekipleri önce dükkanın ön kısmında bulunan barikatı elektronik testere ile kestikten sonra dükkanın bulunduğu alana ulaştı. Burada önce çatı üstünde bulunan iki şüpheliyi indiren itfaiye ekipleri daha sonra dükkanın içerisine çatıdan düşerek yaralanan Muhammed Ş.’yi kurtardı. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından ambulansla bölgedeki en yakın hastaneye kaldırıldı. Diğer 2 çocuk şüpheli ise sorgulanmak üzere Küçükçekmece Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.  

Ufuk Kıvık

 

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