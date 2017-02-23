İlçenin Feqi Hüseyin Sağnıç Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı eski Telekom binası önünde park halinde bulunan iki aracın üzerine çatıdan buz ve kar kütleleri düştü.

Olayda 13 AC 765 ve 07 VGE 30 plakalı araçlarda maddi hasar oluştu. Olaya tanık olan vatandaşlar, önce bir ses duyulduğunu, ardından ise büyük bir gürültüyle çatıdaki tonlarca karın iki aracın üzerine düştüğünü belirttiler.

13 AC 765 plakalı aracın sahibi Nevzat Alparmak, çatıdan düşen kar sebebiyle aracında büyük maddi hasar oluştuğunu belirtti.

Binaların üzerindeki karların temizlenmemesi sebebiyle sürekli bu tür olayların yaşandığını söyleyen Alparmak, "Binanın üzerindeki karlar araçlarımızın üzerine düştü. Bina sahipleri, binalarının üzerindeki karları temizlemiyor, yetkililer de bunu kontrol etmiyorlar. Bunun sonucunda da iki araç bu hale geldi. İkisi de kullanılamaz durumdalar. Tek tesellimiz araç içinde kimsenin olmaması, can kaybı ve yaralanmanın olmamasıdır" diye konuştu.

Hakan Okay

