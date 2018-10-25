Çatıdan düşen tahtadaki çivi kafasına saplandı

Edinilen bilgiye göre, Palamutoba köyünde ikamet eden İlyas Türken (50), evinin çatısını tamir etmeye başladı. Çatıda eskiyen tahtaları tek tek söken Türken, aşağıya indi. Bu esnada çivi çakılı bir tahta çatıdan Türken'in kafasına düştü. Tahtaya çakılı bulunan çivi Türken'in kafasına saplanırken, 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Bayramiç Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Türken, çivinin çıkarılması için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Türken'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sedef Topçu

