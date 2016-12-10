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Çatısı olmayan taş evde oturan engelli vatandaşa yardım eli

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yıkılma tehlikesi bulanan taş evde oturan engelli vatandaşın yardımına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Melih Gökçek'in eşi Nevin Gükçek'ten yetişti. Yıkılmak üzere olan evin yanına yeni bir ev yapıldı.

Çatısı olmayan taş evde oturan engelli vatandaşa yardım eli

10 Aralık 2016 10:25

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in eşi Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek, Akçakoca ilçesi Fakıllı Köyünde yaptığı ziyaret sırasında konuşma engelli İbrahim Posuk'un yıkılmak üzere olan taş evde oturduğunu gördü ve gence bir ev yapılmasının sözünü verdi. Kaymakamlık, Belediye ve Nevin Gökçek'in desteği ile İbrahim Poşuk’a yeni bir ev yaptırdı ve yaptırdığı evin içi de yeni eşyalarla donatıldı.

Gence evi teslim edildi
Yaptırılan ev, Posuk'a törenle teslim edildi. Törene Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek, İlçe Kaymakamı Mehmet Özer, Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ve davetliler katıldı.
Evin beton zeminini attıran İlçe Kaymakamlığına ve çeşitli tedarikleri sağlayan iş makinesi, alt yapı, yol ve satıh kaplama işlerini yürüten Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici’ye de özellikle teşekkür eden Gökçek, SOS Vakfı ile beraber evin yapımına katkı veren Ankaralı hayırseverlere de tören konuşmasında teşekkürlerini iletti.
Nevin Gökçek, engelli genç İbrahim Posuk’u yanına çağırarak, "evin ardından bir eş istiyor musun? Diye sordu. Posuk ise kafasını sallayarak "evet" cevabını verdi.
İlçe Kaymakamı Mehmet Özer de, emek ve katkı veren tüm hayırseverlere teşekkür etti.
Nevin Gökçek’in "Sırada kardeşimizin evlendirilmesi var" sözlerine karşılık Başkan Cüneyt Yemenici "Düğün masraflarının tamamını belediye olarak biz karşılama sözü veriyoruz" dedi. Konuşmaların ardından devir teslim töreni ve kurdele kesimine geçildi. Birlikte kesilen kurdelenin ardından ev gezildi. 

Tuncay Türkgülü

Etiketler: düzce, engelli vatandaş, yardım eli


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