Terör örgütü PKK’nın onbinlerce insanın yerinden edilmesine neden olduğu Şırnak’ta 14 Mart’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı 8 ay sonra kaldırıldı. Ağır çatışmaların ve şiddetli patlamaların yaşandığı kentten geriye moloz yığınları kaldı. Kentin merkezinde bulunan 12 mahallesinden vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Yeşilyurt, Gazipaşa, Yeni, İsmetpaşa, Cumhuriyet, Dicle ve Bahçelievler Mahalleleri yerle bir oldu. Büyük bir şantiye alanını andıran kentin fotoğrafları, yıkımı gözler önüne serdi.

Mehmet Pişkin-Melih Yiğit

