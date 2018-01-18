Çatışmasızlık bölgesi İdlib'te bombardıman durmuyor

Geçtiğimiz günlerde 38 kişinin hayatını kaybettiği hastane bombardımanının ardından vatandaşlar Astana'da alınan çatışmasızlık bölgesi kararının uygulanmasını bekliyor. Savaştan kaçan Suriyelilerin, Türkiye sınırına yakın kampların yanı sıra İdlib merkezinde okul bahçelerindeki çadırlara da yerleştirilmesi devam ediyor.

Suriye'deki iç savaş 7 yılı arkasında bırakırken, kentin önemli şehirlerinden İdlib, rejimin yüzlerce bombardımanına sahne oldu. Yıkık, dökük binalarıyla adeta film platosunu andıran kentte son 1 ayda 27 nokta uçak ve füzelerin hedefi olurken, onlarca sivil ve muhalif de hayatını kaybetti.

Bombardımanın son hedefi ise geçtiğimiz günlerde bir hastane oldu. Alt katları hastane olan 7 katlı bir bina bombardıman nedeniyle büyük hasar görürken, 38 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Bombardımanın meydana geldiği hastanenin yakınlarında yaşayan ve evleri büyük oranda zarar gören vatandaşlar, “Allah bizden bunları kurtarsın. Başımızdan bir an önce gitsinler, artık bıktık” diyerek rejime tepki gösterdi.

Ebu Cemil ise Astana'da alınan 'çatışmasızlık bölgesi' kararının uygulanmadığını dile getirerek şunları söyledi:

“İnsanlar evlerinde otururken birden bire patlamalar yaşandı. 4 füze atıldı. Burada birçok insan öldü. Korkularımız var. İnsanlar burası çatışmasızlık bölgesi olarak ilan edildiği için buna güvenerek bodrumdan binalara yerleştiler. Ama bu manzara karşısında tekrar tedirginliğe düştük açıkçası.”

Türkiye'nin Afrin operasyonunu da değerlendiren Ebu Cemil, “Afrin bölgesindekiler asıl teröristlerdir. Bizler Türkiye'ye her türlü yardımı yapacağız. Türkiye'nin Afrin'e girmesi lazım. Burada yeteri kadar ev yok, insanlar çadırlarda yaşıyorlar. En azından Türkiye o bölgeyi alırsa evler oluşur ve insanlar o evlere yerleşebilir” şeklinde konuştu.

Öte yandan, bombardımanlardan kaçıp göç eden Suriyelilerin İdlib kırsalı yanı sıra İdlib merkezindeki çeşitli okulların bahçelerine oluşturulan çadır kentlere yerleştirilmesi devam ediyor.

Nuri Pir