Çatışmasızlık bölgesi ilk kez havadan görüntülendi

Rusya'nın Soçi kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Suriye'nin İdlib bölgesi için yapılan mutabakat sonucunda çatışmasızlık bölgesi oluşturulması konusunda mutabakata varılmıştı. Mutabakata göre, Halep'in batısından başlayacak olan çatışmasızlık bölgesi, İdlib ve çevresini kapsayacak. Çatışmasızlık bölgesinin başlangıç noktası olan Halep'in batısında bulunan noktalarda rejim güçleri ile muhalifler arasındaki mesafe 1 buçuk kilometreye kadar düşmüş durumda.

Rejim güçleri ile muhaliflerin karşı karşıya bulunduğu noktalar ilk kez İHA tarafından drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde rejim güçleri ile muhalifler arasında sadece bir yolun bulunduğu görülürken, muhaliflerin bulunduğu köyün büyük kısmının saldırılar sonucunda yıkıldığı anlaşılıyor.

Volkan Kayalar - Şinasi İnan