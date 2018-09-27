İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çatışmasızlık bölgesi ilk kez havadan görüntülendi

Çatışmasızlık bölgesi ilk kez havadan görüntülendi
Çatışmasızlık bölgesi ilk kez havadan görüntülendi

Soçi’de varılan mutabakat sonucunda oluşturulması planlanan çatışmasızlık bölgesi ilk defa İHA tarafından havadan görüntülendi.

Çatışmasızlık bölgesi ilk kez havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Rusya'nın Soçi kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Suriye'nin İdlib bölgesi için yapılan mutabakat sonucunda çatışmasızlık bölgesi oluşturulması konusunda mutabakata varılmıştı. Mutabakata göre, Halep'in batısından başlayacak olan çatışmasızlık bölgesi, İdlib ve çevresini kapsayacak. Çatışmasızlık bölgesinin başlangıç noktası olan Halep'in batısında bulunan noktalarda rejim güçleri ile muhalifler arasındaki mesafe 1 buçuk kilometreye kadar düşmüş durumda.

Rejim güçleri ile muhaliflerin karşı karşıya bulunduğu noktalar ilk kez İHA tarafından drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde rejim güçleri ile muhalifler arasında sadece bir yolun bulunduğu görülürken, muhaliflerin bulunduğu köyün büyük kısmının saldırılar sonucunda yıkıldığı anlaşılıyor.

Volkan Kayalar - Şinasi İnan

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.