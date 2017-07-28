Çatıya çıkan Rus turisti polisler kurtardı

Gümbet mahallesi Fatma Uslu sitesinde çatıya çıkarak intihar etmeye çalışan 39 yaşındaki Iryna H. İçin ekipler seferber oldu. Yaklaşık 15 dakika boyunca ikna edilmeye çalışılan Rus turisti çatıya çıkan polis ekipleri kurtardı. Ukrayna’dan Bodrum’a tatile geldiği öğrenilen Iryna’nın psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

Ekipler seferber oldu

İntihar ihbarını alan 112 ekipleri olay yerinde hazır bulundu. Muğla Büyükşehir belediyesine ait itfaiye ekiplerini ise itfaiye asansörünü açarak çatıya çıkan kadına yaklaşmaya çalıştı. Çok sayıda polis ekibi ise sitenin önüne gelerek güvenlik önlemi aldı. Muğla 911 ekipleri de olay yerinde hazır bulundu. İntihar etmek üzereyken polis ekiplerince kurtarılan Iryna H. Çatıdan indirildikten sonra 112 ekipleri tarafından ambulansa alınarak Bodrum Devlet Hastanesine götürüldü.

Eren Ayhan