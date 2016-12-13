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Çatlaklardan CGF CD34+ Yöntemi ile kurtulun

Vücutta yer alan ve estetik görünümünü bozan bir çok izin tedavisinin cilde göre karar verilmesi gerektiğini belirten Estetik Hekimi Dr. Alp Okutucu, izlerde CGF CD34+ yönteminin etkili olduğunu söyledi.


13 Aralık 2016 12:21

Medikal Estetik Hekimi Dr.Alp Okutucu , "İlk seçenek olarak ameliyatsız, kesmeden,iz bırakmadan tüm tedavilerin başında yapılması gereken CGF CD34+ uygulamasının bazen tek başına bile etkili olabileceğini belirtiyoruz" dedi.

Çatlaklar vücut gelişim dünyasında iyi bilindiğini kaydeden Dr. Okutucu, "Özellikle hanımların vücudunda oluşan çatlakların bedenlerindeki psikolojik yükü çok fazladır. Bu psikolojik yük insanları yaşamdan uzaklaştıracak kadar ciddi boyutta olabilir. Çatlaklar insanların hayatındaki evlilik, plaj, havuz, güneşlenme, aerobik, spor, dans, giyim gibi sosyal aktivitelerde kısıtlamalar yaratabilir. Çatlakların evlilik öncesi dönemde oluşması daha çok önemsenmektedir. İnsanlar kendilerini elbiseleri altında gizlenen çatlaklar nedeniyle iyi hissetmemektedirler. Fazla miktardaki çatlaklar saklama duygusunun gelişimi nedeniyle insanların cinsel ve sosyal hayatlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Ancak hekimler ne yazık ki çatlakların insanlar üzerinde oluşturduğu ruhsal rahatsızlıkları dikkate almadıklarından, tedavi yollarının bilinmesi ve uygulanması konusunda da yeteri çaba sarf etmemektedirler" diye konuştu.

Dr. Okutucu, "Çatlakları tamamen yok etmenin yolu cerrahi olarak bu kesimleri çıkarmaktır. Ancak bu yöntem kabul edilemeyecek bir iz bıraktığı için uygun bir seçim değildir. Şu anda bugüne kadar yapılan tüm uygulamalar çatlakların bariz görünümlerini değişik oranlarda azaltmaya yöneliktir. Çok erken ve doğru zamanda yapılmış tedavi ile ciltteki bariz görünümler anlamlı düzeyde minimalize edilebilir, normal cilt görünümüne yakın sonuçlar alınabilir" ifadelerini kullandı.
Dr. Alp Okutucu, çatlakların tedavisi konusunda günümüzde kullanılan yöntemleri şöyle sıraladı:
"Ozonterapi uygulamalar, Carboxiterapi uygulamaları, CGF CD34+ gibi büyüme hormonu içeren uygulamalar, PRP gibi trombosit içeren uygulamalar, Mikrokristal peeling uygulamaları, Cerrahi dermabrazyonlar, Cerrahi olarak bölgenin çıkarılması, Lazerterapiler"
Günümüzde sıklıkla çatlaklara karşı cildi destekleyici ev bakım ürünlerinin dairesel ve yumuşak hareketlerle her gün cilde uygulanmasının da işe yaradığını belirten Dr.Alp Okutucu , "Çok sert kimyasal ve enzimatik aşındırıcıların da kullanılması geçerli olan tedavi seçenekleri arasındadır. Bu tedavi seçeneğinde ciltte hassasiyet ve tahrişler olabilir. Bunlar geçicidir" şeklinde konuştu.
 


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