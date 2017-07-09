Cavanda, Slovakya kampından gönderildi

Galatasaray’ın Slovakya’nın Samorin kentinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, ilginç bir olay yaşandı. Sarı-kırmızılıların, dün Macaristan ekibi Diosgyor ile oynanan hazırlık maçının ikinci yarısında Teknik Direktör Igor Tudor tarafından görev verilen Luis Cavanda, müsabaka sonrasında Hırvat çalıştırıcı ile tartıştı. Bu olaydan sonra disiplinsiz davranışlarından dolayı Cavanda kamptan gönderildi.

26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon başında Trabzonspor’dan transfer edilmişti. Cavanda ayrıca sarı-kırmızılıların gönderilecek futbolcular listesinde buluyordu.

Oğuzhan Ort