Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup etti. Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav maç sonu yaptığı değerlendirmesinde, “Sahamızda mağlubiyet acı bir şey. Şahsen ben çok üzüldüm. Ancak maçın ikinci devresinde Gençlerbirliği olarak çok iyi futbol oynadık. Hakemi suçlamak istemiyorum. Yüzde yüz penaltımızı ve son dakikada bir serbest vuruşumuzu vermedi. Tabii ki Cüneyt Çakır, ismi büyük ama Türkiye’deki maçlarda ismi maalesef büyük olmuyor. Galatasaray kulübümüzün Muslera gibi bir kalecisi olması Galatasaray’ın büyük şansı. İkinci devre çok iyi oynadık ve 3-4 gol pozisyonuna girdik. Olmadı. Ben Galatasaray’ı tebrik ediyorum. Futbol bu, galipte gelebilirdik ama ilk devre kötü oynadık” ifadelerini kullandı.

Yayın ihalesine de değinen Cavcav, ihalenin 500-600 milyon dolara çıkmasının kulüpler için çok büyük bir gelir kaynağı olacağını, özellikle Anadolu kulüplerinin böyle bir gelire ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Mustafa Apaydın - Uğur Kan Yüksek

