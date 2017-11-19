Çavdarhisarspor namağlup şampiyon

Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer yaptığı açıklamada, ''Şu ana kadar namağlup olarak götürdüğü liderliğini sezonun bitimine 1 hafta kala evinde oynadığı Alayunt takımını 2-1 yenerek şampiyon olarak tescilleyen Çavdarhisarspor futbolcularımızı ve teknik ekibimizi yürekten kutluyorum. Eminimki İlimizde yapılacak olan play-off müsabakalarında ilçemizi en iyi şekilde temsil edecekler. Bize bu gururu yaşatan başta Çavdarhisarspor kulübü Başkanı Halil Günay olmak üzere, yönetim kuruluna, futbolcularımıza ve takımımızı hiç bir zaman yalnız bırak mayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum'' diye konuştu.