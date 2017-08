Çavuşoğlu: '12 yıldır seçim kazanamayan Kılıçdaroğlu cinnet geçiriyor'

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa’nın Keles ilçesinde 51. Geleneksel Keles Kocayayla Şenlikleri’ne katıldı.

Yöresel sanatçıların konserleri ve halk oyunları gösterileriyle başlayan şenliklerde konuşan Çavuşoğlu, Keles'te ve 51. Kocayayla şenliklerinde olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) ana muhalefet partisi görevini yerine getiremediğini belirten Çavuşoğlu, “Türkiye gelişti, büyüdü ve daha da büyüyecek. Artık, ayaklarımıza vurulmak istenen prangaları kırıp atıyoruz. Hedef 2023 dedik, 2053 dedik ve 2071 dedik. Ancak Türkiye büyürken, bazı ülkelerin, farklı emelleri sebebiyle hak edilmeyen saldırılara uğruyoruz. Dost bildiğimiz ülkeler, yaptığı açıklamalar ile bizi hayal kırıklığına uğratıyor ama biliyoruz ki bu olumsuz açıklamalar ve tavırlar, Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsız oldukları için yapılıyor. Ancak biz bu kutlu yürüyüşümüzden, davamızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Herhangi bir olumsuzlukta, siyaset, medya, politika gibi alanlarda aynı noktada buluşmak gerek, kalkınmak gerek ama maalesef görüyoruz ki bu bugün böyle değil.

Ana muhalefet partisi CHP’nin genel başkanı Kılıçdaroğlu, 12 yıldır seçim kazanamıyor diye cinnet geçiriyor. Siyaseti, rekabeti, ülke düşmanlığına çevirmeyi bu millet asla ama asla affetmez. Ana muhalefet, mevcut iktidarın yapamadığı, gerçekleştiremediği konularda alternatif üretmesi gerekir. Ancak Kılıçdaroğlu'nun bu millete güvencesi olmadığı gibi saygısı da yok. Almanya'da bir dergiye 'Türkiye'de can ve mal güvenliği yok' diyecek bir anlayış ile karşı karşıyayız. Bu Türkiye'nin bağrına hançer basmaktır. Eminim ki bu aymazlıktan milletimiz de üzüntü duyuyor. Siyaseti, rekabet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığına getirmeniz düştüğünüz en dip noktadır. Bir kaç gün önce İngiliz Bakan, Türkiye'ye geldiğinde, Kılıçdaroğlu onunla görüştü. Her yerde, her platformda Türkiye'yi şikayet etmeyi alışkanlık haline getirmiş. Türkiye'nin Avrupa Birliği standartlarından uzaklaştığını söyleyerek şikayet etmiş. Biz bunlarla yılmayacağız. Ne olursa olsun, Türkiye'de, Bursa'da, Keles'te birlik ve beraberliğimizi koruyarak ümit etiğimiz yerlere geleceğiz” dedi.

Abdullah Çibir