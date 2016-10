Antalya'nın Alanya ilçesine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda oda üyeleri ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ ve uzantılarının Türkiye'ye ne yapmak istediğini herkesin gördüğünü belirten Çavuşoğlu, “O günden bu yana milletimizin desteğini daha da fazla arkamıza alarak, gerçekten kendimizi çok daha güçlü hissediyoruz. Çok daha fazla çalışıyoruz" dedi.

FETÖ'ye karşı mücadelelerini daha yoğun şekilde sürdürdüklerinin ve bunun sonucunda başarı elde ettiklerini kaydeden Çavuşoğlu, “İçeride ve dışarıda hainlerin peşini bırakmayıp bunun hesabını soracağız. Bunların yurt dışındaki faaliyetlerini sonlandırmak için her türlü çabayı sarf edeceğiz' dedik. Bugüne kadar 17 FETÖ'cüyü ülkemize geri aldık, yargıya teslim ettik. Bu sayı her geçen gün artıyor, peşlerini bırakmıyoruz. Birçok ülkeden, Asya'dan, Afrika'dan Latin Amerika'ya kadar birçok ülke bu hainlerin oradaki derneklerini, oradaki faaliyetlerini sonlandırıyorlar. Çünkü bu hainler esasen, bu hasta zihniyetteki kişi, kendisini tüm kainatın imamı olarak tanımlıyor. Yani darbe başarılı olsaydı Türkiye'ye imam olarak getireceklerdi. Ama Türkiye'nin imamı değil, Müslümanların da imamı değil, Avrupa'nın da imamı değil, Müslüman dünyasının da imamı değil, dünyanın da imamı değil. Kainatın, yıldızların, ayların, Dünya'dan Mars'a ne varsa her şeyin imamı. Ne kadar hasta bir zihniyet değil mi? O yüzden tüm dünyada aynı emeller içinde tüm dünyada aynı yöntemlerle devletin içine özellikle okullarında okuttukları kişileri sızdırarak, sonra devletin içine yerleştirerek oraları da kontrol altına almak. Bazı ülkelerde maalesef geç kalınmış."

Çavuşoğlu, bazı ülkelerde geç kalındığını, FETÖ'nün Orta Asya'da bazı kardeş ülkeleri tamamen kuşattığını dile getirerek, birçok ülkenin ise tedbirlerini aldığını, okullarını devraldığını anlattı.

FETÖ’den arınan ordunun, polisin daha dinamik ve güçlü kurumlar olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Dışişleri Bakanlığında da 500 civarında tespit ettik ve bu kişileri attık. Çok daha güvenilir bir ortamda çok daha proaktif olmaya başladık. İşte Fırat Kalkanı Operasyonunun başarısının arkasında da bu var. Esasen biz bu operasyonları geçen yıl da yapmamız, daha önceki yıllarda da yapmamız lazımdı. Defalarca planlar yapıldı, edildi. Niye? Çünkü DEAŞ geçen sene de bizim için tehditti. DEAŞ'ın ideolojisini yok etmek geçen sene de bizim için öncelikti. PKK'nın hedefleri şimdi daha etkili vuruluyor havadan. Nedenini anlıyorsunuz, o gün Hava Kuvvetlerinin içinde ne kadar hain olduğunu tespit ettik, operasyonları yaptık, yapıyoruz" dedi

Bölgeye yapılacak yatırımlar hakkında da bilgi veren Çavuşoğlu, "Önümüzdeki sene Rusya'dan birçok sefer artık doğrudan Alanya Gazipaşa Havaalanına inecek, bu çalışmaları yapıyoruz. Tur şirketleriyle özellikle kendi uçakları olan şirketlerle görüşmelerimizi yaptık, çalışmalarımız tamamlanıyor. Gelecek sene Alanya bölgesi ayrı pazarlanmaya başlanacak. Avrupa, Rusya ve Ukrayna bölgesinden doğrudan uçuşları gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

İstanbul'da birçok tur şirketinin Alanyaspor'un Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi takımlarla yapacağı maçlara turlar düzenlediğini hatırlatan Çavuşoğlu, hazıra konmamak gerektiğini belirterek, katkı sağlayacak çalışmalara sahip çıkılmasını istedi.

Rıza Yanık