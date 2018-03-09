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iha.com.tr »
Politika »
Çavuşoğlu: ABD ile Münbiç ve Fırat'ın doğusu için mutabık kaldık
09 Mart 2018 21:47
Çavuşoğlu: ABD ile Münbiç ve Fırat'ın doğusu için mutabık kaldık
Alman basınına konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD ile Münbiç ve Fırat'ın doğusu için mutabık kaldık. 19 Mart'ta ABD Dışişleri Bakanı ile görüşeceğim" açıklamalarında bulundu.
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09 Mart 2018 21:47
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