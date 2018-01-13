Çavuşoğlu: 'ABD’nin FETÖ konusundaki yaklaşımı ilişkileri geriyor'

Öncelikle katılımcılara teşekkür eden Çavuşoğlu, aynı Türkiye’de olduğu gibi dünyadaki tüm vatandaşlara hizmet götürmeyi amaçladıklarını bu amaç doğrultusunda Amerika’da, New York’da Birleşmiş Milletler binasının karşısında yeni bir gökdelenin inşasına başladıklarını ve bu bölgede yatırımlarını artıracaklarını söyledi.

FETÖ terör örgütü ile ilgili de konuşan Çavuşoğlu, diplomatik kanallar ile ABD’ye konu ile başvurularının olduğunu ancak bunların henüz cevaplanmadığını söyledi. ABD’nin Türkiye’nin en önemli müttefiklerinden olduğunu, ilişkilerde iniş ve çıkışların olabileceğini belirten Çavuşoğlu, görüşler arasında ayrılık olabileceğini ancak ABD’nin FETÖ konusundaki yaklaşımının ve PYD’ye silah temin etmesinin ilişkileri gerdiğini ve halkın da bu görüşte olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, "İki gün sonra Vancouver'da ABD ile beraber katılacağımız toplantı bile Kore Savaşı'ndan bu yana aramızda oluşturduğumuz müttefikliğin bir yansımasıdır" diyerek iki ülke arasındaki ilişkinin köklü olduğunu belirtti. Çavuşoğlu sorunları diplomasi ile aşmaya çalıştıklarını söyledi.

Gelecek günlerdeki diplomatik ziyaretlerden de bahseden Çavuşoğlu "Bizim normal şartlarda ne ABD ile ne AB ile ne de Almanya ile problemimiz yok. Almanya şimdi ilişkileri düzeltmek istedi. Son ziyaretimizde ilişkilerde yeni bir sayfa açtık. Avusturya'nın yeni Dışişleri Bakanı ve ailesini ayın yirmi beşinde kendisini, gençliğinde geldiği Büyükada'da ailesiyle birlikte ailemle ağırlayacağız ve yeni bir sayfa açacağız" dedi.

Avrupa’da son dönemde artan ırkçı yaklaşımlara ve ekonomik sıkıntılara dikkat çeken Çavuşoğlu, Türkiye’nin ne yabancılara ne diğer din mensuplarına karşı bir düşmanlığı olduğunu Avrupa’nın güvenliğinin ve ekonomisinin iyileşmesinin Türkiye’nin de yararına olan konular olduğunu belirtti.

Astana süreci sonunda Suriye’de şartların iyiye gitmeye başladığını, sürece İran ve Rusya’nın dahil olması ve Amerika’nın da bulunması ile çözüm sürecinin ilerlediğini bu esnada Avrupa’nın da dışlanmadığını söyleyen Çavuşoğlu, Irak’ta ise yerel yönetimin bir hata yaptığını ancak gelinen noktada her iki tarafın da Türkiye’den çözüm için arabuluculuk istediğini, Türkiye’nin bu sorunun çözümünde önemli rol oynayacağını sözlerine ekledi.

Bakan Çavuşoğlu, Los Angeles’dan Kuzey Kore ile ilgili toplanacak olan Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Kanada’nın Vancouver şehrine geçecek.