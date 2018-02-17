Çavuşoğlu: 'AK Parti sendelerse Türkiye sendeler'

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, AK Parti İlçe Başkanı Halil Gökbulut ve partililerce karşılanan Çavuşoğlu, vatandaşlarla tokalaşıp esnaflara hayırlı ilşler diledi. Çavuşoğlu, parti binası önünde mani sürprizi ile karşılaştı. Türkiye Yağlı Güreşleri Başcazgırı (Pele) lakabı ile tanınan Mehmet Tura, "Eski başkent İznik'imize, dünya kurulduğundan beri İnsanlar daima birbirleriyle yarışmış, sayın Hakan Çavuşoğlu, size başbakan yardımcılığı çok yakışmış" dedi. Tura'ya teşekkür eden Çavuşoğlu, daha sonra parti binasına geçerek açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, "AK Parti'de makamlar hizmet etmenin bir aracıdır. Bizi anlayamayanların anlayamadığı nokta burasıdır. Biz millete hizmet etmeyi kendimize şiar edinmiş, onun dışında hangi makam olursa olsun onu araç olarak görürüz. Bu birlik ve beraberlik İznik'imize, Bursa'mıza çok önemli katkılar sağladı bundan sonra da sağlayacak. Son üç ay da Bursa'da 50 kongre yaptık. Bir de cumhurbaşkanımzın teşrifleri ile kadın kolları il kongresini yaptık. Önümüzdeki ayın 25'inde ise başbakanımızın iştirakiyle il kongremizi yapacağız. Teşkilatların yapılanmasında süreklilik ile değişimi benimseyen bir yaklaşımla AK Parti Teşkilat Başkanlığımız bu süreci yönetiyor" dedi.

Çavuşoğlu, "Türkiye'de gelinen süreç bize hergün bir kez daha ispat ediyor; AK Parti sendelerse Türkiye sendeler. Türkiye'yi hedef alanlar, AK Parti üzerinden hedef alıyor. Cumhurbaşkanımıza gösterilen düşmanlık esasen Türkiye'ye gösterilen bir düşmanlıktır. Şu bir gerçek, cumhurbaşkanımız var olduğu sürece, milletimizden bu teveccühü gördüğü müddetçe Türkiye'yi teslim alamazlar, düşüremezler. 2001 yılından bu yana cumhurbaşkanımızın önderliğinde çok önemli mesafeler alındı. Değiştik, geliştik, yatırımlarımız devasa boyutlara ulaştı. Adeta bambaşka bir Türkiye'ye kavuştuk. Biliyoruz ki milletimiz bize güveniyor. Milletimize bunu boşa çıkarmamız gerekiyor. Nerede bir yoksul var, ihtiyaç sahibi varsa ona ulaşacağız. Nere de bir yetim varsa başını okşayacağız. Nerede bir dert varsa oraya derman olmaya çalışacağız. Aman dileyenin feryadına mutlaka koşacaz. Aksi taktdrde bize verilen emaneti, verilen güvenin karşılığını vermemiş oluruz ki, gece gündüz mücadele veren cumhurbaşkanımızın bu mücadelesine haksızlık yapmış oluruz" diye konuştu.

"20 Ocak günü saat 17'de başlayan Zeytin Dalı Harekatı Türkiye'nin tamemen meşru müdafa hakkıdır" diyen Çavuşoğlu, "BM'nin 1624, 2170, 2178 sayılı terörle mücadeleye ilişkin kararları çerçevesinde atılmış bir adımdır. Harekat aynen planlandığı şekilde yürüyor. Kahraman askerimizin ve onları komuta eden komutanlarımızın, dirayetli ve planlı tutumuyla, adeta orada büyük bir temizliği gerçekleştiriyorlar. Hergün teröristlerden arındırılan köyleri, dağları hepimiz duyuyoruz. Bizim gayemiz Türkiye'nin bu sınırında bir terör devletinin konuşlanmasını, oldu bittilerle orada planlamasını asla ve asla müsade etmeyeceğiz. Bu bizim varlık ve beka meselemizdir. Bu bölgede öbeklenmeye ve alan bulmaya çalışan teröristler PYD, PKK, YPG ve DEAŞ'ın bölgeden sızan teröristlerle Türkiye içerisinde faaliyet ve eylem çabalarını hepimiz biliyoruz. Onun için bu bölgeyi tamamen teröristlerden arındırmamız gerekiyor. Suriye'de yaşananları görüyoruz. Adeta tufan alanına dönmüş durumda. 6 milyon insan yerinden yurdundan olmuş durumda. Bunların 3,5 milyonu bizler tarafından Türkiye'de misafir ediliyor" dedi.

Halil Ataş