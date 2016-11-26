Antalya’da AK Parti Gençlik Kolları ve Ak Parti Kadın Kolları tarafından düzenlenen “Şiddetin Her Türlüsüne Hayır” konulu seminerde konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, insanlık olarak dayanışma içerisinde olunması gerektiğini ifade ederek, “Yeter ki paylaşmasını bilelim dünya hepimize yeter. Arakan’da yaşananları takip ediyoruz. Suriye’de ve Irakta gözyaşı nasıl diner bunun çabası içindeyiz. Düşüncesi olan kimse şiddete başvurmaz. Kendi fikrine güvenen kişiler, onu savunur. Bugün vizyonunu savunamayanlar, şiddete başvuruyor. Aile içinde de böyle. Teröristler de aynı şekilde” dedi.

“AVRUPA’NIN BUGÜN EN BÜYÜK SORUNU HOŞGÖRÜSÜZLÜKTÜR”

Güneydoğu’da ve Suriye’de YPG ve PKK’dan en çok zulüm görenlerin kürtler olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, “Çünkü kürt kardeşlerimiz onların ideolojisini benimsemiyor. Ülke içinde düşüncen olabilir. Meclise girmişsin bunu paylaş. Buradaki yetkini terör örgütlerine silah taşımak için kullanma. Dünyada da hoşgörüsüzlük var. Avrupa’nın bugün en büyük sorunu hoşgörüsüzlüktür. Kendinden olmayan herkese karşı hoşgörüsüzlük yapıyorlar. Sevgi yerine nefret var. Kimden nefret ediyorsun. Sen kendi sorunlarını çözemiyorsun. Başarılı politikalar ortaya koyamıyorsun. Göçmeler ölsün diyorsun. Yabancılara yer yok. Kendileri gibi yaşamayana yer yok. Sen istemesen de var” dedi.

“AVRUPA’DA GEÇMİŞTE İNSANLAR, FARKLI DÜŞÜNDÜKLERİ İÇİN BİRBİRLERİNİ KATLETTİ”

Dünyanın sevgi üzerine kurulduğunu aktaran Çavuşoğlu, “İslam yeryüzüne sevgi ile indi. Şiddetin önüne geçmeye çalışıyoruz. İnsanlığa karşı duvarlarımızı kapatarak nereye kadar gideceğiz? Yetmedi mi Suriye’de 600 bin insan öldürüldü. Medeniyetin beşiği dedikleri Avrupa’da geçmişte insanlar, farklı düşündükleri için birbirlerini katletti. O günlere geri dönecek diye korkuyoruz. Bunu bir insan olarak söylüyorum. Bu yüzden sevgi ve hoşgörü öne çıkacak. Şiddetin her türlüsüne karşıyız” açıklamasını yaptı.

“O YASA TEKRAR KOMİSYONA GELİP, GÖRÜŞÜLÜP ONAYLANACAK”

Antalya AK Parti Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç ise konuşmasında şunları ifade etti: “Şiddet tek taraflı değildir. Şiddetin birçok çeşidi var. Biraz birbirimizi dinlesek bunların hepsi düzelecek diye düşünüyorum. Kadın duygusal bir varlıktır. Bizler ile anlaşmak çok kolay. Erkek arkadaşların da işi çok zor. Stresli bir hayatları var. Ama bu onların şiddete başvuracağı anlamına gelmez. Geçen günlerde erken yaşta evlilikler ile ilgili bir yasa tasarısı gündeme geldi. Şunu özellikle söylemek istiyorum 2005 yılınca cinsel şiddete 16 yıl hapis cezasını öngören bir siyasi parti onların deyimi ile tecavüzcüleri dışarı bırakmaz. Yasa tasarısı yanlış anlatıldı. O yasa tekrar komisyona gelip, görüşülüp onaylanacak. Biz birileri istedi diye bir şey yapmıyoruz” dedi.