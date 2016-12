Azerbaycan’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Elmar Memmedyarov ile gerçekleştirdiği baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısına katıldı. En son ziyaretinin 15 Temmuz’da olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, “Buradan ayrıldıktan saatler sonra Türkiye’de bir darbe girişimi yaşandı. Bu darbe girişiminin arkasında FETÖ vardı. Allah’a şükür Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye cumhuriyetinde yaşayan halkımız, milletimizin güçlü dirayeti sayesinde ve kardeş Azerbaycan yönetiminin ve halkının da bize verdiği destekle darbe girişimi başarısız oldu. Bu vesileyle başta sayın Cumhurbaşkanı Aliyev olmak üzere, kardeşim Elmar’a, tüm Azerbaycan yönetimine özelliklede Azerbaycan halkına çok teşekkür ediyoruz. Kardeşlik zor günlerde belli olur diye bir tabir var. O zor günlerde Azerbaycan bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Biz uyumadık Azerbaycan da uyumadı, biz nöbet tuttuk Azerbaycan halkı da nöbet tuttu. Biz gerçekten bunu hiçbir zaman unutmayacağız. FETÖ’nün çirkin yüzünü bir kez daha gördük. O günden bu yana FETÖ’nün Azerbaycan’daki yapılanmasına yönelik alınan tedbirleri memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

Azerbaycan’da ekonomiyi çeşitlendirme ve yerli üretimi desteklediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, ”Türk firmalarına da Azerbaycan’da yatırım yapın diyoruz. Ticaretimizi artırmamız lazım ve ticaretin önündeki engelleri kaldırmamız lazım. Ticaretin iyi yapılabilmesi için ulaşımın çok iyi olması lazım ve şimdi Bakü-Tiflis-Kars demiryolunu tamamlayınca daha iyi olacak. TANAP bizim için en önemli, birinci dereceli önemli bir projedir. Ortak projemizdir. Zamanından önce bitmesi için çalışıyoruz. Önce Azerbaycan gazı Türkiye’ye gelecek daha sonra diğer tamamlayıcı projelerle Avrupa’ya piyasalarına ulaşacak”

“BİZ HER ZAMAN HER KONUDA KARDEŞ AZERBAYCAN’IN YANINDAYIZ”

Çavuşoğlu, “Bölgesel konuları konuşunca işgal edilmiş Azerbaycan toprakları ve Karabağ problemini de değerlendirmemiz doğaldır. Bu konuda görüş alış verişinde bulunduk. son zamanlarda üçüncü ülkelerin yetkilileriyle başta Ruslar olmak üzere yaptığımız görüşmeler konusunda bilgi alışverişinde bulunduk. Biz her zaman her konuda kardeş Azerbaycan’ın yanındayız. Bir an evvel Azerbaycan’ın işgal edilmiş topraklarından Ermenistan’ın çekilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Her şeyden önce ticaretin önündeki engelleri kaldırmamız lazım. İki ülke arasında malların önünde vergi engel olmaması lazım. Şimdi Tercihli Ticaret Anlaşması için yine bugün konuştuk. Biraz önce bahsettiğimiz ulaşım projeleri de esasen ticaretimizi artıracak projelerdir. Sadece Türkiye ve Azerbaycan arasında değil, yine İran’dan gelen projeler var. Çin tarafından, Orta Asya’dan gelen projeler var. Bütün bunları birleştirdiğimiz zaman hem ticaret için bir merkez oluyoruz, hem de iki ülke arasındaki ticareti artırmamız lazım”

“SON GELİŞMELERİ LAVROV’DAN DİNLEME FIRSATIM OLDU”

Alanya’da Lavrov’la Karabağ ve Azerbaycan’ın işgal edilmiş toprakları meselesini görüştüğünü vurgulayan Çavuşoğlu, “Rusya’nın çabaları vardı, Putin’in AGİT Minsk Grubu dışında bireysel önerileri vardı. Son gelişmeleri Lavrov’dan dinleme fırsatım oldu. Türkiye olarak kendi düşüncelerimizi tekrar paylaştık. Biran evvel bu meselenin hallolması gerektiğini söyledik, Azerbaycan toprak bütünlüğü çerçevesinde hallolması gerektiğini söyledik. Rusya’nın bu girişimlerini de desteklediğimizi söyledik. Ama son zamanlarda bir yavaşlama gördük ve bir an evvel buradan netice almamız gerektiğini sayın Cumhurbaşkanımız zaten Putin’e de söylemişti. Bu çerçevede bu konuları değerlendirme fırsatımız oldu” dedi.

Elmar Memmedyarov ise “Mevlüt bey dediği gibi biz sadece ticareti iki ülke arasında değil üçüncü ülkeleri de yöneltelim. İran, Cin ve bu taraftan da Rusya var. Bu konuda uzmanların çalışmaları talimatını artık verdik” dedi.

Kamil Nadirli