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Çavuşoğlu, Bakü’ye gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı’na katılmak üzere Bakü’ye gideceği bildirildi.

Çavuşoğlu, Baküye gidiyor

17 Temmuz 2017 18:39

19 Temmuz tarihinde yapılması planlanan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı’na katılmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gidecek olan Bakan Çavuşoğlu’nun Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov’la ikili görüşmeler gerçekleştirmesi, ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi öngörülüyor. Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı’nda önceki toplantılarda alınan kararların gözden geçirilmesi ve üç ülkeyi ilgilendiren konularda bölgesel iş birliğinin geliştirilmesi imkanları üzerinde görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Selçuk Böke


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