Çavuşoğlu: BTSO önümüzdeki dönemde Türkiye’ye katma değer üretecek projelere imza atacak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nu Bursa’da ağırladı. Çavuşoğlu, “BTSO sadece Bursa için değil bütün Türkiye için önemli bir lokomotif görevini görüyor. Son dönemdeki projeler ve uygulamalar, Türkiye’deki diğer odalara ve STK’larına örnek oluyor. Bursa hepimizin ortak paydasıdır. Bursa'nın son 15 yıllık dönemde yatırımlarla çehresi değişti. Marka şehir olarak göz kamaştırıyor. Sadece sanayii ile değil, kültürü ve turizmiyle de ön plana çıkmayı başardı. Geçmişten aldığı inşa edici rolünü sürdürmesi gerekiyor. Bu, sadece bizim uhdemizdeki bir konu değildir. Siyasi, sivil ve kamu unsurlarıyla beraber Bursa’yı büyüteceğiz ki Türkiye de büyüme devam edecek” dedi.

BTSO’nun yaptığı projeleri yakından takip ettiğini ifade eden Çavuşoğlu, “Önümüzdeki dönemde gıda kongresi düzenlenecek. Sanatoryum’un temeli atılacak. Gökmen Uzay Havacılık projesi hayata geçecek. Bunlar Türkiye’ye katma değer üretecek projelerdir. Bunların haricinde bölgesel ses getirecek TEKNOSAB projesi var. İlk etapta 25 milyar dolarlık yatırım ön görülüyor. 40 milyar dolar ihracat potansiyeliyle beraber şaha kalkacağımızı düşünüyorum. Bu projeler için Ankara’da üzerime düşen vazifeyi yerine getireceğim” diye konuştu.

BTSO olarak Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinde vizyon projelerle katkı sağlamaya çalıştıklarını belirten İbrahim Burkay ise, “İnşallah bu projelerin tamamına bu dönemde sizler de liderlik edeceksiniz. Bursa ve Türkiye ekonomisi önümüzdeki süreçte çok iyi yerlere gelecektir” şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından toplantı basına kapalı olarak yapıldı.

Abdullah Çibir



