Beyoğlu Belediyesi tarafından coğrafyamızın sahne olduğu insanlık tarihinin acı olaylarını değerlendirmek ve barışı yeniden hakim kılabilmek amacıyla 'Beyoğlu Sohbetleri' isimli program düzenlendi. Pera Palace Hotel'de gerçekleştirilen programa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören, Sanatçı Orhan Gencebay, Sanatçı Yavuz Bingöl, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Galatasaray Spor Kulübü Eski Başkanı Adnan Polat ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Her ülkenin olduğu gibi bizim de dış politikada ilkelerimiz var. İnsan odaklı dış politika, çözüm odaklı dış politika, ve sorun çözme yolunda inisiyatif alan bir dış politika. Çok yönlü bir dış politika, aktif bir dış politika izlemeye çalışıyoruz. İkili ilişkilerimizi geliştirmek bizim önceliklerimizden bir tanesi. Olur, zaman zaman bazı ülkelerle sorunlar yaşayabilirsiniz. Örneğin Mısır’daki darbeye karşı tutumumuzdan dolayı Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi kardeş ülkelerle de bazı şeyler oldu. Ama şimdi Suudi Arabistan ile mükemmel bir seviyeye geldik, Birleşik Arap Emirlikleri ile de karşılıklı büyük elçilikleri de atadık. Yavaş yavaş adımlar atmaya başladık. Bizim iş adamlarımıza ihalelerde falan yer vermeye başladılar. Rusya ile istemediğimiz bir sorun oldu. Sabırlı olduk. Hep yapıcı olduk. Ekonomik tedbirler almadık, karşılığını da aldık. Şimdi ilişkilerimiz iyi” diye konuştu.

“Kıbrıs’ta kalıcı bir çözüm için ciddi destek veriyoruz”

Bölgede sorunların çok olduğunu belirterek sözlerine devam eden Çavuşoğlu, “Her gün sorunlar ortaya çıkıyor. Ama bir de çözümü dondurulmuş sorunlar var. Kırım, çözümü dondurulmuş bir itilaf haline geldi. Aynı zamanda Güney Osetya, bu sorunlardan bir tanesi. Gürcistan’ın sorunu. Diğer taraftan Karabağ problemi var. Bu sorunların çözümüne uluslar arası platformda katkı sağlıyoruz. Doğrudan bizi ilgilendiren bir de Kıbrıs sorunu var ve Kıbrıs sorununun çözümü için biz gerçekten çok güçlü destek veriyoruz. Ve bugün yine İsviçre’nin Monperin şehrinde liderler bir araya gelmeye başladı. Esasen yarın sabah resmi müzakereler başlayacak. Bu sene içinde Kıbrıs’ta kalıcı bir çözüm için ciddi destek veriyoruz” şeklinde konuştu.

“DAEŞ’e karşı kara operasyonu yapılmadan DAEŞ’in temizlenmeyeceğini üç yıldır tüm topraklarda anlatıyoruz”

"DAEŞ’e karşı kara operasyonu yapılmadan DAEŞ’in temizlenmeyeceğini üç yıldır tüm toplantılarda anlatıyoruz" diyerek sözlerine devam eden Çavuşoğlu, “Fırat Kalkanı operasyonuyla bunu gösterdik. Şimdi Musul operasyonu da başladı. Ve buradaki gelişmeler konusundaki düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Mücadele derken yanlış adımlar atılmaması gerektiğini, Suriye’nin toprak bütünlüğü, Irak’ın toprak bütünlüğü, sınır bütünlüğü ve bu ülkelerde kapsayıcı yönetimlerin olması gerekiyor. Hiç kimsenin dışlanmadığı ve farklı dinlerin, farklı kültürlerin yer bulduğu, temsil edildiği laik bir yönetimin olması gerekiyor” diye konuştu.

“Samimi bir ortamda tüm bunları oturup, konuşup somut yol haritası üzerinde yürümeyi biz tercih ediyoruz”

Suriye ve Irak’ın en büyük probleminin mezhepçilik olduğunu ifade ederek sözlerini sürdüren Çavuşoğlu, “Mezhepçi kamplaşmalar, mezhepçi politikalar ve bazı ülkelerinde müdahalesi ile maalesef hat safhaya gelmiştir. Oysa çok tehlikelidir. Din savaşları da çok tehlikelidir. O yüzden Türkiye olarak biz bunlara karşıyız. İslam İş Birliği Teşkilatı’nın Dönem Başkanı olarak da rolümüzü pozitif bir şekilde oynamaya çalışıyoruz ve katkı sağlıyoruz. İran ve körfez ülkeleri arasındaki gerilimin azalması için de çok ciddi katkılar sağlıyoruz. Örneğin Avrupa Birliği ile bazı gerginlikler yaşıyoruz. Esasen bu bizin tercih ettiğimiz bir şey değil. Biraz güven bunalımı oldu. Darbe girişiminden sonraki tutumlar, yıllardır müzakeredeki yavaşlamalar, siyasi engeller. Onlarında bize yönelik birçok eleştirecekleri vardır. Esasen samimi bir ortamda tüm bunları oturup, konuşup somut yol haritası üzerinde yürümeyi biz tercih ediyoruz. Ama Avrupa Birliği’nin de bu anlayış içerisinde olması lazım” ifadelerini kullandı.

“Bana dokunmayan yılan bin yaşasın anlayışından kurtulmak lazım”

Bir göç sorunu olduğunu belirterek sözlerine devam eden Çavuşoğlu, “Bugün bu sadece Türkiye’nin sorunu değil. Avrupa Birliği’nin de sorunu, diğer ülkelerin de sorunu. Esasen dünyada bunun sebepleri ne? Savaş mı, ekonomik sıkıntılar mı, işsizlik mi, çevre felaketleri mi veya rejim mi? Niye bu sıkıntılar var, bunu nasıl çözebiliriz? Esasen biz Avrupa Birliği ile tüm bu sorunlara ortak çözüm bulabiliriz. Yeter ki Avrupa Birliği Türkiye’yi görmezden gelmesin. Aynı şekilde terörle mücadele için de bana dokunmayan yılan bin yaşasın anlayışından kurtulup nerede bir terör örgütü varsa gidip orada onunla mücadele etmemiz lazım. Göç konusunda, terör konusunda bana bir şey olmaz, yeter ki uzakta dursun dediğin zaman sana da gelir. Bir yerde sorun varsa gidip bunu çözmemiz lazım” şeklinde konuştu.

“Avrupa’da İslam karşıtlığından daha fazla Yahudi düşmanlığı var”

Avrupa içindeki en büyük sorun, hepimizi tehdit eden, bizi birleştiren değerleri kökten sarsan gelişmeler var diyerek sözlerine devam eden Çavuşoğlu, “Irkçılık var mı, hat safhada. Yabancı düşmanlığı, hat safhada. Kendinden olmayana karşı hoşgörüsüzlük, en üst tepeye çıkmış. İslam karşıtlığı, evet, Hristiyan karşıtlığı, var. Antisemitizm hepsinden daha fazla var. Bakma Avrupa’da yasalarla bunu bastırmışlar. Oysa İslam karşıtlığından daha fazla Yahudi düşmanlığı var, Avrupa’da” dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise, programa teşriflerinden ötürü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkür ederek, “ Türkiye’nin çevresi, dünya değişiyor. İnsanlar değişiyor, sistemler değişiyor, devletler değişiyor. Hele biz, dünyanın merkez ülkesi olarak dış politikada her zaman önemli bir yerimiz oldu. Ülke olarak ama son dönemlerde dışarıda olan her şey sokaktaki vatandaşımızı ilgilendiriyor. Suriye, Irak, Avrupa Birliği ile ilişkiler, Amerika’da olanlar ve bu kadar meraklı soruların ortasında da gerçekten çok başarılı, saygıdeğer Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nu bu akşam burada ağırlamaktan onur duyuyoruz” dedi.

Emrah Kuş