"KONYA HALKINDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Atiker Konyasporlu taraftarları taşıyan otobüslerin camlarının kırılması konusunda üzün olduklarını söyledi. Bunu yapanların gerçek taraftar olamayacağını belirten Çavuşoğlu, “Futbolda böyle olayların yaşanmasını tasvip etmiyoruz. Futbolda 3 türlü sonuç vardır. Şartlar ne olursa olsun daha önce bizim sahamızda böyle olaylar olmamıştı. Patlayıcı maddelerin sahaya girdiği, taşlı sopalı taraftarları bu maçta gördük. Otobüslerin camının kırılması bizi derinden özdü. Ahlaka sığan durum değil. Şartlar ne olursa olsun otobüs camlarının kırılması doğru değildi. Bu anlamda Konya halkından özür diliyorum” dedi.

"BEN OLSAM KÜFRETTİRMEZDİM"

Olayların farklı bir boyutunun olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, “Konyaspor taraftarı stada girerken küfretmeye başladı. Burada Konyaspor Kulüp Başkanı ve beraberindekiler İstiklal Marşı okunduktan sonra kendi taraftarlarının yanına gittiler ve gördüm ki kapıları zorla açtırıp, güvenlik kontrolü yaptırmadan taraftarını içeriye aldırdıklarını ve bir yöneticisinin de bir uzman çavuşu tartakladığını gördük. Bunlar görüntüde var. Bazı yorumcular oturdukları yerden bakmadan görmeden yorum yapabiliyor. Konyaspor başkanı maçı taraftarının içinde izledi ve o taraftarlar maç boyunca sürekli küfretti. Başkanımız bunu önleyebilirdi. Ben taraftarımız arasında izleseydim o taraftar sözümden çıkmaz, küfrettirmezdim. Alanya Oba Stadı’nda patlayıcı maddelerin patladığını hiç kimse duymadı ama Konyaspor taraftarının bir kısmının üstünde her türlü maddenin bulunduğu ve hiç kontrol yapılmadan içeriye alındığı, bizzat başkanın da orada durarak baskı yaptığı kameralarda görülüyor. Bir deplasmana gidiyorsun bir kulüp başkanı ve yönetimi gidip kavga ederek kapıları açtırıyor ve taraftarları içeriye alıyorsa bu olmamalı, bunlar yanlış şeyler” diye konuştu.

"OLAYLARDA 2 KİŞİ YARALANDI"

Stadyumun misafir takım bölümündeki koltuklar, tuvaletler ve koridorların Konyaspor taraftarları tarafından kırılmasını da eleştiren Çavuşoğlu, “Maç başladıktan sonraki olayları önleyebilirdi ama maalesef yapılmadı. Burada bizim tek hatamız, buraya gelen takım otobüslerinin taşlanması olayında önlem alınması gerekiyordu. Buradaki en büyük hata ise güvenlik güçlerinindir. Çok büyük bir güvenlik zafiyetinin olduğu da aşikar. Çünkü deplasman taraftarlarının otobüslerinin çıkışta, kapının önünde olmaması gerekiyor. Bizim taraftarımız zaten erken çıkıyor, deplasman taraftarı da onlardan sonra çıktığı için o anda otobüslerin gelip taraftarı alıp gitmesi gerekiyordu. Bizim taraftarımız çıktığı zaman o otobüslerin orada olmaması gerekiyordu. Bu da bir güvenlik zafiyetidir. Oradaki camların kırılması da bir güvenlik zafiyetidir. Stada bir sürü zarar verdiler. Hiç kimse bunları konuşmuyor. Bunları kim yaptı, neden yapıldı? Kimse bundan bahsetmiyor. Zaten bu olaylarda 2 kişi yaralandı, sahaya sokulan yabancı maddelerden dolayı. Herkes otobüslerin camının kırılmasına odaklanmış ama diğer taraftan da taraftarlarının neler yaptıklarına bir iyice baksınlar. Önce bu kırılanları incelesinler. Bunlar kırılırken Konyaspor başkanı da onların içinde maçı izledi. Bunlara müsaade etmemeliydi” şeklinde konuştu.

“AYKUT KOCAMAN’IN AÇIKLAMASI TALİHSİZLİK”

Ayrıca Aykut Kocaman’ın maç sonrasında yaptığı açıklamaya da değinen Çavuşoğlu, "Hocanın açıklamalarını talihsizlik olarak görüyorum. Çünkü deplasmanın zor olduğunu ve onun dışında zorluk olduğunu anlar gibi konuşmalar yapması doğru değil. Hocam yürekliysen, delikanlıysan o zaman açık net söyleyeceksin bunu ve herkes de ne söylemek istediğini anlayacak. Kusura bakma seni sever sayarız ama böyle bir açıklama doğru değil. Çünkü önce sen futbolcuna deplasmanda gol atıldığında taraftarların önüne gidip nasıl hareketle sevilip sevilmeyeceğini hareket çektirmemesini öğret. Bir ikincisi de maç bittikten sonra Ömer Ali’nin tekrar orta sahaya gelip 3’lü çektirmesini önle, bunu yaptırma. Konyaspor başkanımızın da taraftarın içerisindeyken böyle bir hareketi yaptırmaması gerekirdi diye düşünüyorum” dedi.