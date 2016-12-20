Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, gerçekleştirilecek Suriye toplantısı için geldiği Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu ve Lavrov, Moskova'daki Suriye zirvesi öncesinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'la ilgili açıklamalar yaptı. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Sizin büyükelçiniz bizim de dostumuz Andrey Karlov'a yönelik terör saldırısını bir kere daha lanetliyorum. Rusya en iyi diplomatlarını Ankara'da görevlendirir. Sayın Putin'in önerisini Cumhurbaşkanımız tereddüt etmeden kabul etti. Uzmanlarımız birlikte çalışacak, bu terör saldırısının ardındakini ortaya çıkaracaklar. Adını hem Ankara'da hem yüreğimizde yaşatacağız, Büyükelçiliğin bulunduğu sokağa ismini vereceğiz” dedi.

Lavrov, “Karlov'un öldürülmesine anında tepki gösterdiği için Türkiye'ye minnettarız. Karlov'un öldürülmesi alçak bir terör eylemi. Rus soruşturmacılar, Karlov'un öldürülmesini incelemek için Ankara'ya gitti. Karlov'un öldürülmesi ardında kimlerin olduğu olabildiğince çabuk bir biçimde ortaya çıkarılmalı. Karlov'un naaşı, Ankara'ya Rus soruşturmacıları götüren uçak ile Moskova'ya getirilecek. Karlov'un öldürülmesi trajedisi, bizi terörizmle daha kararlı bir biçimde mücadele etmeye zorluyor. Teröristlere herhangi bir biçimde müsamaha gösterilemez. Karlov'un öldürülmesi Rusya, Türkiye ve İran olarak yapacağımız üçlü görüşmeyi çok daha gerekli hâle getiriyor. Bugünkü üçlü görüşmede bir anlaşmaya varılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

