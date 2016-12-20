Dışişleri Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Moskova'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD Dışişleri Bakanı Kerry’nin talebiyle gerçekleşen görüşmede, dün Ankara'da gerçekleştirilen suikast sonucu Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirten Kerry, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve başsağlığı dileklerini ilettiğini kaydetti.

Görüşmede Bakan Çavuşoğlu, dün yaşanan elim olaydan Türkiye’nind e büyük üzüntü duyduğunu, Rus mevkidaşı ile merhum Büyükelçi Karlov'un cenazesinin Moskova'ya varışını beklemekte olduğunu, hem Türkiye'nin hem de Rusya'nın saldırının arkasında FETÖ'nün olduğunu bildiğini belirterek saldırgan hakkında bilgi paylaştı.

Bugün Moskova'da gerçekleştirilen Suriye konulu üçlü toplantının da gündeme geldiği görüşmede Bakan Çavuşoğlu, toplantı sonunda yapılan ortak açıklamanın toplantıda ele alınan temel hususları yansıttığını ifade etti. Görüşmede ayrıca, Bakan Kerry'nin sorusu üzerine Bakan Çavuşoğlu Kıbrıs bağlamındaki son gelişmeler hakkında da muhatabını bilgilendirdi.

Musa Erdoğan