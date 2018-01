Çavuşoğlu, 'Kimse afra tafra yapmasın'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Operasyonu üzerinden ABD'nin tutumunu eleştirerek, "Terör örgütüne karşı mücadelemize doğrudan eleştiri yapamayıp da dolaylı yönlerden kamuoyu baskısından, bir şey söylemiş olmak için bize gelip de kimse afra tafra yapmasın. Bizim üzerimizden iç siyaset popülizmi yapmasın kimse. Hele hele söylemediklerini Recep Tayyip Erdoğan’a söyleyemediklerini, söyledik gibi sonra açıklamalara da koymasınlar. Türk milleti de tüm dünyada bilir ki Recep Tayyip Erdoğan kimsenin lafının altında kalmaz" dedi.

Çavuşoğlu, partisinin Antalya Kültür Merkezinde(AKM) düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Bakan Çavuşoğlu’na, AK Parti Antalya Milletvekilleri Hüseyin Samani, Mustafa Köse, Gökçen Özdoğan Enç, Atay Uslu, İbrahim Aydın, Sena Nur Çelik, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, İl Başkanı Rıza Sümer, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve çok sayıda partili eşlik etti.

Toplantıda konuşan Çavuşoğlu, buralarda yapılacak istişarelerle yola çok daha güçlü devam edeceklerini kaydetti. AK Parti’de görevlerin bir bayrak değişimi olduğunun altını çizen Mevlüt Çavuşoğlu, "Bayrak değişimi yapan arkadaşlar yönetimdeymiş gibi bizimle omuz omuza yürümeye devam edecektir. Bizim hep söylüyorum her zamankinden daha fazla çalışmamız lazım. Gece gündüz çalışmamız lazım. Hasbi çalışmamız lazım. Sonuç odaklı çalışmamız lazım. Esas 2109’un Mart'ının 2019 Kasım'ın çalışmalarını bugünden yaparsak sonuç alırız. 2023 hedeflerine inanırsak, bu yolda gayret edersek hedeflerimize ulaşırız. Eskiden köy dediğimiz mahallelerde, yaylalarda her bir vatandaşın derdi nedir, sorunu nedir, onu da bileceğiz. Her bir mahallenin, her bir sokağın ihtiyacı nedir onu da bileceğiz. Bir fotoğraf çektirerek oradan ayrılamayız. Her bir vatandaşın isteği ne sorunu onu alacağız, efendim oradan oy gelmez o aileden bize destek gelmez demeyin arkadaşlar" diye konuştu.

"Kazanılmaz diye bir şey yok"

"Küçük Moskova denilen Gazipaşa’da, AK Parti bayrağını dikebiliyorsak Antalya’nın her yerinde bu bayrağı en güçlü şekilde dalgalandırabiliriz" diyen Bakan Çavuşoğlu, “Her geçen gün orada oyumuz artıyor. Gazipaşalılar hizmetin de insanın da kıymetini biliyor. İşte Akseki. Akseki'de bu dönemde belediye başkanlığını kazanıyorsak yıllardan sonra. Gündoğmuş zaten senin orası kale. Doğduğu yaylanın bağlı olduğu Gündoğmuş’a pozitif ayrımcılık yapar derler onun için bir şey demiyorum. İnanacağız kazanılmaz diye bir şey yok" ifadelerine yer verdi.

“Hayallerimiz var”

Türkiye’nin büyük hedefleri için çok çalışacaklarının altını çizen Çavuşoğlu, "Hastaneler yapıyoruz. Bu yılın Mayıs ayında da Antalya’ya bin yataklı denilmişti ama revize edildi bin 500’e çıktı yatak sayısı. Biz ne için siyaset yapıyoruz. Ne için bu yollara düşüyoruz. Neden bir davanın, çatının altında toplandık. Çünkü hayallerimiz var. Çünkü Türkiye sevdamız, millet aşkımız var. Türkiye’yi değiştirelim, dönüştürelim dedik. ‘Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ diyen gibi koca yürekli bir liderin peşine düştük. Öyleyse Türkiye’yi hedeflerine ulaştırmamız lazım. Sorumluluk bizde. Millet bize yetki vermiş sorumluluk da vermiş. Bu güveni boşa çıkartamayız biz. Türkiye’nin hayallerini ve hedeflerini biz gerçekleştiremezsek başka hiç kimse gerçekleştiremez" dedi.

"Gün birlik beraberlik günüdür"

"Türkiye’yi bugün kime teslim edebilirsiniz?" diye salona soran Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Objektif bakın. Türkiye’yi kime teslim edebilirsiniz başka. Bugün Türkiye’de maalesef kamplaşmayı, ayrışmayı ben sevmem ama milli duranlarla, milli olmayanların karşıtlığı görünüyor. MHP ile de ve bu milleti seven insanlarla da hizmet yolunda da Türkiye’nin hedefleri yolunda da işbirliği yapmamız lazım bundan da kaçınmayın arkadaşlar. Gün birlik beraberlik günüdür. Gün ayrışma günü değildir. Biz başkalarına da kapı kapatmıyoruz. Milli olan Türkiye sevdasını yüreğinde taşıyan her parti, her bir kişi ile Türkiye’nin menfaatleri konusunda işbirliği yaparız, gurur meselesi yapmayız, gocunmayız. Memnuniyetle yaparız."

"Her şeyi kurallarına göre yaptık"

Hizmetleri yaparken karşılarına çıkan tehditleri de yok edeceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bugün Afrin’de bu hareketi başlatıncaya kadar her türlü uyarıyı yaptık. Teröristlere yaptık. Onları uyardıkça, onlar bizim zafiyet gösterdiğimizi sandılar. Destek verenleri, silah verenleri uyardık. Onlara ideolojik olarak sempati duyanları da uyardık. ‘Bu bir terör örgütüdür’ dedik dinlemediler. Cumhurbaşkanımız, ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ dedi yine dinlemediler. Biz o zaman dedik ki biz de tepelerine bindik. Şundan emin olun yaptığımız iş hukukidir. Meşru müdafaadır. Uluslararası hukuka uygundur. BM Güvenlik Konseyinin kararlarına uygundur. Ne gerekiyorsa diplomasi için yaptık bilgilendirmeyi yaptık. Kimseden izin almadık. Herkese söyledik. BM, NATO komşu ülkelere, hatta ilişkilerimiz iyi olmadığı halde rejimin İstanbul başkonsolosluğuna bile nota verdik. Her şeyi kurallarına göre yaptık. Askerlerimiz girdi. Mehmetçiğimiz orada Rabbim onları korusun. ÖSO da orada. Dayanışma içinde nasıl Fırat Kalkanı bölgesini DAEŞ’ten temizlediysek Afrin’i de PKK ve YPG’den DAEŞ’ten temizleyeceğiz. Tertemiz edeceğiz" dedi.

"Bize afra tafra yapmasın"

"Bize kimse akıl vermesin" diyen Mevlüt Çavuşoğlu, "Hele hele ders hiç vermesin. İnsani konularda kimse bize bir hatırlatmada bile bulunmasın. İnsani konularda dünyada Türkiye’den daha hassas bir ülke, daha hassas bir millet yoktur. İnsani yardımlarda dünyada açık ara birinci ülkeyiz milli gelire göre. Türkiye’deki 3,5 milyon Suriyeli'ye ev sahipliği yaparken kimse bize siviller ne olacak diye soru sormasın. Dünyadaki mazlumların yardımına koşan ilk ülke olurken oradaki sivillerin hali ne olacak diye kimse soru sormasın. Varsa bir katkın gel yap. Varsa bir düşüncen gel söyle. Terör örgütüne karşı mücadelemize doğrudan eleştiri yapamayıp da dolaylı yönlerden kamuoyu baskısından bir şey söylemiş olmak için bize gelip de kimse afra tafra yapmasın. Bizim üzerimizden iç siyaset popülizmi yapmasın kimse. Hele hele söylemediklerini Recep Tayyip Erdoğan’a söyleyemediklerini söyledik gibi sonra açıklamalara da koymasınlar. Türk milleti de tüm dünya da bilir ki Recep Tayyip Erdoğan kimsenin lafının altında kalmaz" ifadelerine yer verdi.

"Korkusundan başkonsolosum diyemeyen korkak"

Operasyonları hazmedemeyenler olduğuna işaret eden Bakan Çavuşoğlu, "Peki içeride hazmedemeyenlere ne diyeceksiniz. Milletin bazıları açık açık cüret gösterip hainliği ortaya koyuyor. Terör örgütü oradan roket atacak camilerde vatandaşları şehit edecek, evlerinde huzursuz edecek, evi yıkacak, kamplara atacak,’ neymiş efendim barış hakim olacak’ Kime karşı? Barış dediğin şey ülkeler arasında olur. Terör örgütüne uyarıyı yaparsın silahı bırak dersin bırakmazsa tepesine inersin gömersin. Yapılacak iş bu. Tıpkı Türkiye’nin dağlarında, inlerine gömdüğümüz gibi. Orada da gömeceğiz. Sonra harekatı destekliyoruz deyip de, harekatı küçümsemek için iktidarı suçlamak için değişik yollardan saldırı yapanlar var. CHP’nin Genel Başkan Yardımcısı var, benim memurumdu önceden kısa sürelik bana gelip bunları söylemek istemezdim bu bakanlıkta bir AK Partili varsa benim diye yalvaran zavallı şimdi partinin ismini bile söyleyemiyor. Musul Başkonsolosluğumuz DAEŞ tarafından ele geçirilince bu zat bana oradaki korumalar özel harekatçılar ve çalışanlar söylüyor. İfade kayıtları da bakanlıkta. Korkusundan 'başkonsolos ben değildim' diyen bir korkak bu. Biz bunları yani kimseye saldırmamak için kimseyle uğraşmamak için bunları bugüne kadar söylemedim. Ama sen teröre karı mücadelemde beni zayıf düşürmek için böyle alçakça açıklamalar yaparsan ben de bunları söylerim. Tüm Türkiye bilsin. Ayrıca bu zat 15 gün Avrupa Birliği Bakanlığında görev yaptı, kovuldu sonra onu da Volkan Bozkır’a sorun. Girmek istemiyorum" açıklamasında bulundu.

"Askerlerimizle omuz omuza yürüyenlere nasıl DAEŞ'çi diyorsun"

Bakan Çavuşoğlu konuşmasını şöyle tamamladı: "Be gafil sen nasıl oluyor da bugün askerimizle omuz omuza yürüyen kişilere DAEŞ’çi diyorsun. Senin problemin ne. Onlar ilerledikçe zafer kazandıkça, Allahu Ekber dedikçe mi rahatsız oluyorsun. Biz de Allahu Ekber diyoruz. Biz de mi DAEŞ’çiyiz. Bizim dinimiz DAEŞ gibi teröristlere mi kalmış. Biz de Allahu Ekber diyoruz senin geçmişin gibi tanrı uludur demiyoruz. İşte muhalefetin hali. Böyle zavallılar kalkmış askerimize ve teröre karşı. Ama takiye yapma. Sen o bölgedeki Kars, Ardahan, Iğdır bölgesindeki yiğitlerimizden hiç ders almadın mı? O bölgede Azeri asıllı kardeşlerimiz var onlardan mertlik öğrenmedin mi? Siz bu ülkeyi böyle kişilere teslim eder misiniz? İçinde DHKP-C’li, PKK’lılara sempati duyan, destekleyen partiye Türkiye’yi emanet eder misiniz? O zaman daha çok çalışmamız lazım dimi. Onlar ne derse desin bizim Mehmetçiğimizin ümmetin umudu Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının önünde hazreti Hızır yürüyor. Unutmasınlar bunu. Madem emanet etmeyeceksek sevgili hemşehrilerim her zamankinden daha fazla çalışmamız gerekmez mi? Dünyanın her yerinde dik duruyorsak arkamızda sizlerin olduğunu bildiğimiz Türk milletinin olduğunu bildiğimiz için dik duruyoruz" diye konuştu.

İl Başkanı Rıza Sümer ise, konuşmasına Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'ndaki Mehmetçiklere başarılar diledi. 2019 seçimlerinin çok önemli olduğunu kaydeden Sümer, "Cumhurbaşkanımız her konuşmasında 2019'un ne kadar önemli olduğunu her konuşmasında teşkilat toplantılarında her zaman ifade ediyor, biz de bu değişikliği yapmak için yenilenme ve tazelenme döneminde kongrelerimizi tamamladık. 2019 seçimlerinde Antalya teşkilatı olarak hazırız. Bir hedef var hem Antalya için hem ülke geneli için yüzde 50'nin üzerinde oy alma hedefi. Antalya hiçbir zaman, hiçbir siyasi görüşün kalesi olmamıştır. Özellikle de solun kalesi olmamıştır. Antalya her zaman demokrasinin başkenti, demokratların baş şehri olmuştur. Bu bilinçle gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Antalya bu hizmetlerin kaşılığını 2019 seçimlerinde yüzde 50'nin üzerinde bir oyla bizlere bu karşılığı gösterecektir" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Çavuşoğlu, milletvekilleri ve belediye başkanları salondakileri selamladı.

İsa Akar