Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bazı temaslarda bulunmak üzere dün gece KKTC’ye geldi. Çavuşoğlu bugünkü temasları kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşüyor. Cumhurbaşkanlığında saat 09.30’da başlayan görüşmede, Müzakereci Özdil Nami ve Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Dairesi Genel Müdürü Büyükelçi Burak Özügergin de hazır bulundu.

Görüşmeye saat 11.00’de Başbakan Hüseyin Özgürgün ile Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, 11.45’te ana muhalefet partisi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit katılacak.