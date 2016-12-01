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Çavuşoğlu Lavrov’la bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya'nın Alanya ilçesinde bir araya geldi.

Çavuşoğlu Lavrovla bir araya geldi

01 Aralık 2016 10:30

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Alanya ilçesinde düzenlenen 'Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu Beşinci Toplantısı' için dün akşam Alanya'ya gelmişti. Dün akşam toplantının yapılacağı otelde yemekte buluşan Bakan Çavuşoğlu ve Lavrov, bugün ise ikili görüşme öncesinde bir araya gelerek Türk ve Rus bayrağının önünde basın mensuplarına poz verdi. Çavuşoğlu ve Lavrov daha sonra ikili görüşmeye geçti. İki bakan, görüşmenin ardından 'Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'na katılacak.

Çavuşoğlu ve Lavrov, Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı sonrasında ortak basın toplantısı düzenleyecek. Her iki bakanın ise öğleden sonra Antalya'dan ayrılmaları bekleniyor.

Harun Erdoğdu - Sabri Çağlar - Suat Metin


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