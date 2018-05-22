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Çavuşoğlu, Lavrov’la telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, Lavrovla telefonda görüştü

22 Mayıs 2018 10:45
 

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