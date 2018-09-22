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Çavuşoğlu, Maduro ile görüştü

Çavuşoğlu, Maduro ile görüştü
Çavuşoğlu, Maduro ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından kabul edildi.


Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti. Miraflores'te ağırlanan Çavuşoğlu, Venezuela'nın yanındayız mesajı verdi. Çavuşoğlu ziyaretine ilişkin, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro arasındaki yakın ilişkiler iki ülke işbirliğine güç katmaktadır. Venezuela halkının yanındayız” mesajı verdi. 

Ziyaretten memnun olduğunu ifade eden Maduro ise, "Halklarımızın karşılıklı yararına olan ilişkilerimizi hızlandırmaya ve güçlendirmeye karar verdik" dedi. Miraflores'te açıklama yapan Çavuşolu, gerçekleştirilen toplantılarda ikili ilişkilerin geliştirilmesinin ele alındığını belirterek, "Türkiye ve Venezuela ilişkilerimizi nasıl geliştirebiliriz bunları konuştuk. Başkan Maduro tarafından kabul edildim. Maduro'ya Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın mesajını ve selamlarını ilettim. Sayın Maduro'nun görüş ve talimatlarını da almış olduk. İki ülke arasında kardeşlik ilişkileri var. İçinden geçtiğimiz şu zor günlerde dayanışmamızı daha da arttıracağız. Biz her şartta Venezuela devletinin ve halkının yanında olacağız" ifadelerini kullandı.  

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