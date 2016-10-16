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Çavuşoğlu: 'Operasyon tam olarak başlamış değil'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Musul operasyonuna yönelik olarak, “Musul operasyonu gündemde. Bazı kuşatma faaliyetleri ve havadan bazı DAEŞ’e yönelik operasyonlar oldu; top atışlarımız oldu. Ama tam olarak Musul operasyonu başlamış değil” dedi.

Çavuşoğlu: Operasyon tam olarak başlamış değil

16 Ekim 2016 21:14

Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile Bakanlık Resmi Konut'ta baş başa görüştü. İki bakan toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, 15 Temmuz sonrasında Birleşik Arap Emirlikleri halkı, yönetimi ve dışişleri bakanının verdiği destek ve dayanışma için şükranlarını sunarak konuşmasına başladı. Çavuşoğlu, ikili ilişkileri her boyutuyla daha ileri götürme kararlılığını vurguladıklarını belirterek, ortak ekonomik koordinasyon başta olmak üzere ekonomik mekanizmalar daha etkin biçimde kullanacaklarını söyledi. Çavuşoğlu, Körfez Bölgesinin güvenliğinin ve kalkınmasının Türkiye kadar önemli olduğunun altını çizerek, “Bölgemizde yaşanan sorunlara baktığımızda, bizim birlik ve beraberliğimiz daha önem arz ediyor. Suriye, Irak, Yemen, Libya, bölgedeki mezhepçi politikaların yarattığı krizler var. Türkiye bu sorunlara çözüm arayışı içinde, gerçekten hep birlikte gayret sarf ediyoruz. Bu konularda birleşik Arap Emirlikleri ile görüşlerimiz örtüşüyor, bundan mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ticaret hacmine değinerek, “2015‘te 6.7 milyar dolar olarak gerçekleşen ikili ticaret hacmimizi her iki ülkenin yararına olacak şekilde arttırma kararlılığımız var” şeklinde konuştu.
Nahyan, 15 Temmuz’da halkın göstermiş olduğu direnişi kutladığını söyleyerek, iki ülke arasındaki mevcut ilişkilerin ivme kazanmasını ve gelişmesini istediklerini kaydetti. Nahyan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde değerlendirilmeyen fırsatlar olduğunu ifade ederek, “Yatırımları arttırmamız lazım. Birleşik Arap Emirlikleri’nde halihazırda 10 bir Türk vatandaşı muhtelif alanlarda çalışıyorlar” diye konuştu.
Dabık’ta son duruma ilişkin soruya Çavuşoğlu, “Cerablus’tan başlayan operasyon emin adımlarla ilerliyor. DAEŞ’a karşı yürütülen operasyona karadan destek veriyoruz. Ayrıca koalisyon olarak havadan destek veriyoruz. Bugüne kadar önemli başarılar elde ettik. Oralarda hayat normale döndü. İnsanlar evlerinden çıkıyorlar, dükkanlar açılmaya başladı. Dabık bölgesi tamamen muhaliflerin eline geçti. Elbette o bölgede köyler var. Bu bölgeleri DAEŞ kontrolünde tutuyordu. Ama buralara yönelik Özgür Suriye Ordusu ilerliyor, hedef El Bab’a kadar giderek, Münbiç bölgesini tamamen DAEŞ terör örgütünden temizlemek. Irak ve Suriye’yi tamamen DAEŞ’ten temizlemek gerekiyor. Bunun için ortak irade gerekir, operasyonlara ortak katılım önemli. Rakka operasyonu konuşuluyor. Önümüzdeki günlerde konuşmaya devam edeceğiz. Musul operasyonu gündemde. Bazı kuşatma faaliyetleri ve havadan bazı DAEŞ’e yönelik operasyonlar oldu; top atışlarımız oldu. Ama tam olarak Musul operasyonu başlamış değil” dedi.

Musul operasyonuna yönelik düşüncelerinin net olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Şii milislerle değil, Irak ordusu ve yerel kuvvetlerle operasyonun başlatılması ve başarılması gerekiyor. Bölgede Peşmerge var, onlardan destek alınabilir. İnsanları DAEŞ ve Sünnilere saldıran Şii gruplar arasında tercih yapmayla zorlamamamız gerekiyor. Rakka’da PKK, PYD ile DAEŞ arasında tercih yapmaya zorlamamamız gerekiyor. Irak ordusu operasyon yapsın, Peşmerge destek versin ve koalisyon ülkelerinin içindeki özel kuvvetleri de bu yerel kuvvetlere ve Irak ordusuna destek versin. Kısa süre içinde nasıl Cerablus’tan temizlendi, Irak’ın tüm şehirlerinden, Suriye’nin tüm bölgelerinden DAEŞ temizlensin” ifadelerini kullandı.
 

Ahmet Umur Öztürk
ANKARA

Etiketler: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu


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