Çavuşoğlu: 'PKK, YPG Irak’ta Kürtlerin de ve bölgesel yönetimin de düşmanıdır'

Bağdat’taki temaslarının ardından Erbil’e gelen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bağdat’ta verimli görüşmeler geçekleştirdiğini belirten Çavuşoğlu, Barzani ve heyetiyle samimi bir ortamda bir araya geldiklerini belirtti. Barzani ile terör örgütü DEAŞ ve PKK’ya karşı mücadele ile bölgesel konuları görüştüklerini ifade eden Çavuşoğlu, gündemdeki referandum ile ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

“Türkiye olarak bu konudaki düşüncelerimizi yine net bir şekilde sayın Barzani ile paylaştık. Zaten Türkiye’nin bu konudaki görüşleri sır değil. Biz bu bölgenin istikrarını, huzurunu barışını istiyoruz. Irak’ın sınır bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü destekliyoruz” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, Kürt Bölgesel Yönetimi ve Kürt halkının haklarını her zaman savunduklarını belirtti.

“DİYALOG SÜRECİNİ DESTEKLİYORUZ”

Bakan Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Irak’tan ayrılmasını öngören bağımsızlık referandumu kararının doğru olmadığını, bu kararın bölgeye istikrar ve huzur getirmeyeceğini söyledi. Çavuşoğlu, “Daha öncede Kerkük bölgesinde, resmi binalara bölgesel yönetimin bayrak asması tek taraflı bir fiili durumdu. Bunun da doğru olmadığını gördük. Bunun doğru olmadığını Barzani yönetimine de samimi bir şekilde söyledik” dedi.

Bu sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, “Özellikle bölgesel yönetimin anayasadan kaynaklanan hakları ile ilgili de Bağdat’la Erbil arasında bir diyalog başladı. Biz bu diyalog sürecini destekliyoruz” diye konuştu.

“PKK, YPG IRAK’TA KÜRTLERİN DE VE BÖLGESEL YÖNETİMİN DE DÜŞMANIDIR”

Bölgenin istikrarı için çaba sarf ettiklerini belirten Çavuşoğlu, “Biz bu bölgenin istikrarı için bugüne kadar çok destek verdik. Ayrıca bölgesel yönetimin güçlenmesi için, ekonomik hakları için ve ikili işbirliğimizin artması için de her zaman yapıcı olduk. Bizim Kürt kardeşlerimizle bir sorunumuz yok bizim PKK YPG sorunumuz var. Yani terör sorunumuz var. Zaten, PKK, YPG Irak’ta Kürtlerin de ve bölgesel yönetimin de düşmanıdır. Türkiye’de, Irak’ta, Suriye’de, Kürt kardeşlerimizle PKK gibi terör örgütlerini ayırt ediyoruz. Geçmişte de yine kimyasal silah kullanılırken yine Kürt kardeşlerimize o zaman da biz sahip çıktık. Çok sayıda Peşmerge ve Kürt kardeşimiz de Türkiye’ye geldi” şeklinde konuştu.

“BAŞKA HALKLARIN DA HAKLARINI KORUMAK ZORUNDAYIZ”

“Bu mesele sadece Türkiye yada enerji meselesi değil. Bölgenin istikrarı güvenliği meselesi” diyen Çavuşoğlu, burada yaşayan başka halkların da Türkmenlerin de haklarını korumak zorunda olduklarını belirtti. Çavuşoğlu, iki taraftan da diyalog kurulmasını istediklerini ve referandum kararının iyi bir fikir olmadığını İfade etti. Herhangi bir şart koşmadıklarını ve bu aşamaya gelmek istemediklerini söyleyen Çavuşoğlu, iki tarafla diyalog halinde olduklarını ve bu sürece katkıda bulunmak istediklerini kaydetti.

“DEAŞ VE PKK HEPİMİZİN ORTAK DÜŞMANI”

Çavuşoğlu, “Hem DEAŞ hem PKK burada sadece bizim için tehdit değil. Hepimizin ortak düşmanı. Irak hükümeti ve devletinin de düşmanıdır. Her ikisi de bölgesel yönetimin düşmanıdır. Dolayısıyla bu terör örgütlerine karşı mücadeleyi hep birlikte sürdürmek zorundayız” dedi.

“BİZ BAĞDAT’A VEYA IRAK’A ERBİL’E SADECE BİR PENCEREDEN BAKMIYORUZ”

Türkmenlerle gerçekleştirdiği görüşmede, Türkmenlerin endişeleri üzerine konuştuklarını ifade eden Çavuşoğlu, beklentilerini Bağdat’ta ve Erbil’de gündeme getirdiklerini belirtti. Çavuşoğlu, “Biz Bağdat’a veya Irak’a Erbil’e sadece bir pencereden bakmıyoruz. Türkmenler arasında Sünni, Şii diye ayrım yapmıyoruz. Hepsi bizim kardeşimiz. Aynı şekilde Araplar arasında da Sünni Şii ayrımına karşıyız. Burada Kürt Arap ayrımına da karşıyız. Hepsini dostumuz ve kardeşimiz olarak bir bütün olarak görüyoruz. Bu birlik ve bütünlüğün devam etmesinden yanayız” şeklinde konuştu.