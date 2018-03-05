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Çavuşoğlu: 'Salih Müslim'in peşini bırakmayacağız'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bu çabalarımız Çekya ya da Almanya ile sınırlı değildir. Salih Müslim nereye giderse gitsin peşini bırakmayacağız” dedi.

Çavuşoğlu: Salih Müslimin peşini bırakmayacağız

05 Mart 2018 18:17

AK Parti Genel Merkezi önünde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına cevap veren Bakan Çavuşoğlu, ABD ile normalleşme mekanizmalarının kurulması kararının ardından yapılacak ilk toplantının 8-9 Mart’ta Washington’da olacağını belirterek, “Değişik bakanlıklardan oluşan heyet oraya gidecek. Arkadaşlarımız ön hazırlık toplantısını yapacak. 19 Mart’ta bu sefer Washington’a gideceğim ve iki dışişleri bakanının eş başkanlığında ön görüşmelerde gündeme gelen konuları detaylı bir şekilde değerlendireceğiz. Biliyorsunuz Membiç öncelikli, yine terörle mücadele konusu var, YPG’ye verilen silahların geri alınması gibi önemli hassas konular var. Hepsini tek tek değerlendireceğiz, hangi konuda hangi adımlar atılacak, ne zaman atılacak, artık somut takvime de bağlamak istiyoruz. Oyalama dönemi bitmiştir. Oyalamalarla bizim kaybedecek vaktimiz yok. Bir de ortada güven bunalımı var. Somut adımlar olmadan bu güven tekrar tesis edilmez. Bunların hepsini değerlendireceğiz” diye konuştu. 

“Çabalarımız Çekya ya da Almanya ile sınırlı değildir”

Salih Müslim ile ilgili girişimlerinin olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, “Yarın Sigmar Gabriel ile Almanya’da 14.30 gibi buluşacağız, görüşmelerimizde de gündeme getireceğiz. Bu çabalarımız Çekya ya da Almanya ile sınırlı değildir. Salih Müslim nereye giderse gitsin peşini bırakmayacağız. Türkiye’de mahkeme kararları var. Türkiye’deki terör saldırılarının sorumlusu olarak tutuklama kararı var. Bu konuda Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, ilgili birimlerimiz Dışişleri Bakanlığının koordinasyonunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Nereye giderse gitsin peşindeyiz. O ülkelerden de iade talebinde bulunacağız. Tüm aldığımız kararları, bilgileri aktararak, resmi olarak her ülkeden isteyeceğiz. Artık ona da rahat yok” şeklinde konuştu.

Salih Müslim’in nerede olduğunun sorulması üzerine Çavuşoğlu, “En son Almanya’da görüldü biliyorsunuz. Bir gün önce orada olacağının bilgisini aldık. Şuanda nerede olduğu konusunda bir bilgim yok. Çekya’da AB dışına çıkamaz kararı vardı. AB içinde herhangi bir ülkeye rahatça gidebiliyor. Şimdi Bakanlar Kurulu toplantısındaydık, arkadaşlarımızdan son bilgiyi de alırız. Yarın görüşmeden önce bu bilgi bizde olur ki, ona göre muhataplarımızla konuyu değerlendiririz” ifadelerini kullandı.

Derya Yetim 

Etiketler: Salih Müslim

 

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