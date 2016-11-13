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Çavuşoğlu: 'Schulz, elinden geleni ardına koymasın'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz’un Türkiye’yi ekonomik yaptırım yapmakla tehdit etmesi hakkında, “Elinden ne geliyorsa arkasına koymasın. Avrupa Birliğinin ve Parlamento Başkanı’nın ikiyüzlülüğünü çifte standardını her zaman olduğu gibi yine görüyoruz sadece biz değil halkımız da bunu görüyor” dedi.

Çavuşoğlu: Schulz, elinden geleni ardına koymasın

13 Kasım 2016 21:12
Çavuşoğlu: 'Schulz, elinden geleni ardına koymasın' - Tıkla İzle

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz’un Türkiye’yi ekonomik yaptırım yapmakla tehdit etmesini değerlendiren Çavuşoğlu, “Esasen Avrupa Parlamentosu Başkanı Schulz’un söylediklerinin bizim için çok fazla bir önemi yok. Eğer onun gücü yetiyorsa öncelikle Avrupa Parlamentosu’nda PKK faaliyetlerine son versin. Onları engelleyebilsin. Öyle görünüyor ki ya destekliyor ya da gücü yetmiyor. Öte yandan Schulz’un açıklamasına baktığınız zaman tehditkar üstten bakan bir tavır var. Hiç kusura bakma sizin bu tehditkar tavırlarınız bizi etkilemez. Biz kararlarımızı alırken sizden değil halkımızdan güç alıyoruz. Türkiye Avrupa Birliği temasının devam etmesini arzu ederken de de esasen kendi isteklerini belli ediyor. Diyor ki; ‘Diyaloğa devam ettirmezsek muhalefetle Türkiye’de karşıtlara sahip çıkamayız.’ Kimi kast ediyorsunuz. CHP mi, MHP mi, hayır PKK ve onun yandaşlarını kast ediyorsunuz. Niçin Türkiye’yle ilişkilerin devam etmesini istediğini de açıkça söylüyor” şeklinde konuştu.

“Avrupa Birliğinin ve Parlamento Başkanının ikiyüzlülüğünü halkımız görüyor”
Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosu’nun ikiyüzlü tavır takındığını söyleyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim en son Şehit Derik Kaymakamımız Muhammed Fatih Safitürk’ün teröristleri tarafından şehit edildikten sonra Schulz’un ve onun gibi düşünenlerin herhangi bir açıklaması oldu mu? Bir PKK’lı çok önemli ama bizim şehitlerimizin hatta PKK’nın katlettiği Kürt vatandaşlarımızın hiçbir önemi yok. Hiç kusura bakmasın önce Avrupa Parlamentosu’ndaki PKK faaliyetlerini durdursun. Güce yetiyorsa Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki teröre destek veren yapılara söylem içinde olsun. Ekonomik yaptırımlarla ilgili de elinden ne geliyorsa arkasına koymasın. Avrupa Birliğinin ve Parlamento Başkanının ikiyüzlülüğünü çifte standardını her zaman olduğu gibi yine görüyoruz sadece biz değil halkımız da bunu görüyor.”  

Caner Ünver

Etiketler: Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu


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