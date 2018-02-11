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Çavuşoğlu: 'Şehidimiz artık tüm Türkiye’nin evladıdır'

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı’nda Suriye'nin Afrin bölgesinde tankın isabet alması sonucu şehit olan Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül'ün Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan babası Mustafa Aygül'e taziye ziyaretinde bulundu.

Çavuşoğlu: Şehidimiz artık tüm Türkiyenin evladıdır

11 Şubat 2018 22:15

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa’dan Ankara’ya gitmek üzereyken Bursa’nın İnegöl ilçesine gelerek İnegöl Yozgatlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ndeki şehitler için düzenlenen mevlid-i şerif programına katılarak, Zeytin Dalı Harekatı’nda Suriye'nin Afrin bölgesinde tankın isabet alması sonucu şehit olan Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül'ün Babası Mustafa Aygül'e taziyelerini bildirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve İl yöneticilerinin de hazır bulunduğu programda şehit babasına başsağlığı dileyen Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, “Şehidimiz Halil Aygül önceden anne ve babasının evladıydı, artık tüm Türkiye’nin evladı oldu” diye konuştu.
Kısa ziyaretin ardından Çavuşoğlu, Ankara’ya gitmek üzere yola çıktı. 

Salih Bakıcı

Etiketler: Hakan Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı

 

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