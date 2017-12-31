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Çavuşoğlu şehir hastanesini inceledi

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, yapımı devam eden Bursa Şehir Hastanesi’ni inceleyip, işçilerle yemek yedi.

Çavuşoğlu şehir hastanesini inceledi

31 Aralık 2017 18:05

Nilüfer’e bağlı Doğanköy Mahallesi’nde yapımı süren Bursa Şehir Hastanesi’nin yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Çavuşoğlu, İl Sağlık Müdürü Özcan akandan proje ile ilgili brifing aldı. Yüzde 30’u tamamlanan proje tamamlandığında günlük 30 bin hastaya hizmet verecek.

Programda konuşan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, “Bin 355 yatak kapasitesine sahip Şehir Hastanesi Sağlık Bakanlığı tarafından Doğanköy Mahallesi’nde 745 dönüm arazi üzerine yapılmaktadır. Entegre bir sağlık kampüsünde olacak hastane dünya standartlarındaki ileri teknoloji medikal ekipmanlarıyla Avrupa’nın sayılı hastaneleri arasında yer alacaktır. İlimizde şehirlerinin bir deprem sırası ve sonrasında faaliyetlerini aksatmadan hizmet sunacaktır” dedi.

Yapımı devam eden Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi ile ilgili de bilgi veren Çavuşoğlu, “Sağlık Bakanlığı’na ait en büyük devlet hastanelerinden biridir. 1 milyonluk nüfusun ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Yoğun bakım yataklarıyla beraber yaklaşık 900 yataklı olarak inşa edilen hastane içerisinde, 250 yataklı genel hastane, 250 yataklı onkoloji hastanesi, 250 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi bulunduracak. Bursa’nın sürekli büyüyen nüfusu göz önüne alındığında şehir merkezindeki en önemli sağlık yatırımlarından biri olarak göze çarpmaktadır. Bursa’nın sağlıktaki dönüşümüne 2030 yılına kadar karşılayacak şekilde her türlü hizmeti sürdürmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Ahmet Faruk Çabuk
 

 

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