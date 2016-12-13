Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Çavuşoğlu, Suudi Dışişleri Bakanı Al-Jubeir ile telefon görüşmesi yaptı

Çavuşoğlu, Suudi Dışişleri Bakanı Al-Jubeir ile telefon görüşmesi yaptı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel Al-Jubeir ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, Suudi Dışişleri Bakanı Al-Jubeir ile telefon görüşmesi yaptı

13 Aralık 2016 18:17

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel Al-Jubeir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede; başta Halep olmak üzere Suriye’deki son gelişmeler ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, Suriye rejiminin ve destekçilerinin Doğu Halep’teki kuşatmasını ve yoğun bombardımanını infialle karşıladığımızı vurgulamış ve muhaliflerin bulunduğu son iki mahallede sıkışmış durumdaki on binlerce sivilin önümüzdeki günlerde hedef alınmasından ciddi endişe duyduğumuzu ifade etti.
Her iki Bakan, Halep’e yönelik saldırıların derhal durdurulması, Doğu Halep’te kalan nüfusun güvenli tahliyesinin bir an önce gerçekleşmesi ve insani erişimin önünün açılması yönünde gayret sarf edilmesi ve bu konularla ilgili olarak Türkiye ve Suudi Arabistan’ın ortak çalışmalarının sürdürülmesi hususunda görüş birliğine vardı.  

Etiketler: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel Al Jubeir, telefon görüşmesi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 7°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç